ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10.00'da geçici süreyle açılacağı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

ABD Elçiliğinden yapılan yazılı güvenlik uyarısına göre, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılması bekleniyor. Elçilik, sınır kapısının yabancı uyrukluların Gazze'den ayrılması için ne kadar süreyle açık kalacağının bilinmediğini aktardı.

Çok sayıda insanın Gazze'den ayrılmak istemesi nedeniyle "sınırın iki tarafında da karmaşık ve düzensiz bir durumun yaşanabileceğini" kaydeden ABD Elçiliği, Mısır'daki konsolosluk hizmetine ilişkin vatandaşlarına gerekli bilgileri aktaracaklarını paylaştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, "durumun istikrarsız ve değişken olmaya devam ettiğini, güvenlik ortamının tahmin edilemez olduğunun" altını çizerek vatandaşlarından "sınıra ilerleme ya da buradan geçme kararını alırken kişisel güvenlik ve emniyetlerini kendilerinin değerlendirmesini" talep etti.

AA muhabiri, İsrail ordu sözcülüğünden konuya ilişkin henüz bir yanıt alamadı.