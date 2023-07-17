Ankara

BBC'nin haberine göre, Kaliforniya'da sıcaklıklar 53,9, Las Vegas'ta 47,2, Arizona'da 43, Teksas'ta ise 38 dereceye ulaştı.

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.

Yetkililer, sıcaklığın 110 milyondan fazla kişiyi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde bazı kamu binaları sıcaktan korunmak isteyenlere açılırken, evsizler mobil kliniklere başvurdu.

Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini aktararak, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulunmuştu.

AA