Günaydın dostlarım!

4 Temmuz bugün.

ABD’nin bağımsızlık günü imiş...

BENİM UNUTAMADIĞIM BİR 4 TEMMUZ VAR HAYATIMDA VE ASLINDA TÜRK MİLLETİNİN UNUTMAMASI GEREKEN

4 TEMMUZ 2003 TARİHİ...

TÜRK ÖZEL KUVVETLERİNİN 3 SUBAY 8 ASTSUBAY,11 ASKERİNİN;

IRAK’IN SÜLEYMANİYE ŞEHRİNDE;

ABD’Lİ ASKERLER TARAFINDAN BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİLMESİ OLAYI...

ABD VE EMPERYALİZMİN YILLARDIR PLANLADIĞI TÜRK ORDUSUNU

YIPRATMA SENARYOSUNU ,

UYGULAMAYA KOYABİLDİĞİ GÜN

O KARA GÜN.

BEN BİR TÜRK KADINI OLARAK 4 TEMMUZ 2003 TARİHİNİ ASLA UNUTMADIM VE

KAT’A UNUTMAYACAĞIM...

O gün İstanbul’daki iş toplantımı yarıda kesip;

Ağlayarak Ankara’ma dönmüştüm...

Ülkeyi yönetenler de müttefikimiz gözüken

ABD’nin yaptığı bu hainlik için:

“Nota veremeyiz;

Çünkü bu müzik notası değil ki...”demişlerdi...

O dönemde ülkemin Genelkurmay Başkanı’da

Türk Özel Kuvvetleri’ne:

“Mukavemet etmeyin...”diye emir buyurmuşlardı...

2003 yılında Türk Ordusu yaklaşık 700.000 askerden oluşuyordu.

KARA KUVVETLERİ,DENİZ KUVVETLERİ VE HAVA KUVVETLERİ,HARP OKULLARI VE AKADEMİLERİNDE SIKI EĞİTİMDEN GEÇEN SUBAYLAR İLE DOLUYDU.

ASKERİN SUÇU HALKDAN KOPUK YAŞAMASI VE İÇİNE TERÖRİSTLERİN SIZDIĞINI FARKETMEMESİ İDİ.

EMPERYALİZM ÖNCE KUMPAS DAVALARI HAZIRLATTI TÜRKİYEDEKİ UŞAKLARINA.

“ŞAK ŞAK”YAPACAK MÜTAREKE BASINIDA HAZIRDI GÖREVLERİNE.

ERGENEKON-BALYOZ KUMPAS DAVALARI VATANSEVER,ŞEREFLİ ASKERLERİN ÜZERİNE BALYOZ GİBİ İNDİ VE TÜRK ORDUSU 2.DARBEYİ ALDI.

3. DARBE 15 TEMMUZ İDİ;

ASLINDA 15 TEMMUZ HAİN KALKIŞMASI TÜRK ORDUSUNUN GÜVENİLİRLİĞİNE VURULAN SON DARBE İDİ.

4 Temmuz 2003,

Kumpas davaları 2006,

15 Temmuz 2016 tarihlerinin hepsi,

EMPERYALİZMİN TÜRK ORDUSUNU YIPRATMA,MİLLETİNİN GÖZÜNDEN DÜŞÜRME planlarının sonuçları idi.

ANAYASAL KURUMLAR ile oynamayalım dediğim UYUM PAKETLERİ düzenlemeleri sonrasında;zaman keşke beni haklı çıkarmasaydı.

Geldiğimiz noktada asker sayımız

oldukça azaldı geçmişe göre.

Harp okulları ve Akademiler kapatılmış,sivil kurumlara devredilmiş.

1.5 yıl olan askerlik süresi 6 aya indirilmiş ve sürekli bedelli olmuş.

Gönüllülük esas.

2000 öncesi ASKERLİK YAPMAYAN KENDİNİ GİZLEMEK ZORUNDA KALIRKEN AYIPLANACAĞI İÇİN VE HATTA KENDİNE EŞ SEÇEMEYECEĞİNDEN;

GÜNÜMÜZDE PARASI OLAN ASKERLİKTEN KAÇMA DERDİ VE HEVESİNDE...

JANDARMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLANIP,TÜRK ORDUSUNUN DİĞER BİRİMLERİNDEN FARKLI STATÜYE TABİ OLDU.

Hatırlarmısınız!

2004 sonrası ,

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”

Yazılarını ve TC ibarelerini kaldırmıştık her yerden.

“TÜRKLÜĞE KARŞI HAKARET”suç olmaktan çıkmıştı,hatta TÜRKÜM demek suç addediliyordu sanki.

İşte bugünleri hazırlayan aslında o günlerdi;

Farketmedik,algılayamadık, ya da hep birlikte kandırıldık değil mi???

ARTIK KANMA-KANDIRILMA LÜKSÜMÜZ YOK!

Etrafımız kuşatılmış durumda.

S-400 füze sistemi akıllıca;

Fakat savaş uçakları olmadan Hava Kuvvetlerinin ve Ordunun caydırıcı güç olması imkansız.”Savaş uçaklarımız var ama” dediğinizi duyar gibiyim.Bildiğim F 35’lere acil ihtiyacımızın olduğu.Elimizdeki uçakların ömrünü tamamlamak üzere oldukları ve acilen modernize edilmeleri gerektiği.

ANAYASAL KURUMLARIN SUÇU YOKTU YAŞANANLARDA;SUÇ İÇERİSİNDEKİ HAİNLERDEYDİ.HAİNLERİN TEMİZLENMESİ GEREKİRKEN ;BİZ KURUMLARI KAPATARAK;DÖNÜŞTÜREREK;DEĞİŞTİREREK BAŞARACAĞIMIZI ZANNETTİK.

YİNE HAKLI ÇIKMAK İSTEMİYORUM!

Öncelikle FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ AYAĞININ DA DİKKATLE TAKİP EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUM YÖNETENLERDEN..,

SONRA TÜRK MİLLETİ MUTLAKA SİLKİNİP,TOPARLANACAK TEKRAR

“TÜRK MİLLETİ ORDUSU”OLACAK VE ASKERİNE SAHİP ÇIKACAKTIR.

Ben asla 4 Temmuz 2003’ü unutmadım;

4 TEMMUZ 2003’ü

Sizler de unutmayın dostlarım!