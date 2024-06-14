Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrımcılık şikayetleri üzerine başlatılan 3 yıllık soruşturmanın ardından Phoenix polisinin, ABD Anayasası ve federal yasalara aykırı davrandığının belirlendiği kaydedildi.

Polis departmanı görevlilerinin yasaları uygularken siyahi, Hispanik ve Amerika yerlisi kökenli kişilere ayrımcılık yaptıkları belirtilen açıklamada, bu görevlilerin evsiz vatandaşları da hukuka aykırı şekilde gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının, Phoenix polisinin çocuklara karşı tavrından da "derin endişe" duyduğu vurgulandı.

Phoenix'te sivil haklar ve güvenliğin korunması için anlamlı reformlar üzerinde çalışıldığı da belirtildi.