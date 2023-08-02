Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Miller, Batı Şeria'da Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ganam eşliğinde Turmus Aya ile Sincil beldelerini ziyaret etti.

Miller, Yahudi yerleşimcilerin geçen haziran ayında bölgedeki Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıların sonuçlarını yerinde inceledi.

ABD'nin bölgedeki gerginliği azaltmak, herkesin özgürce güven ve refah içinde yaşayabileceği ortam oluşmasını sağlamak için çalıştığını söyleyen Miller, ülkesinin Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu belirtti.

Miller, gerginliğin azalması ve daha fazla şiddetin önüne geçilmesi amacıyla acilen gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

ABD'li yetkili, bu saldırıların sorumluların hukuki olarak yargılanması ve cezasını çekmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Ganam, ABD'li yetkilinin ziyaretinin Yahudi yerleşimcilerin Turmus Aya, Sincil ve civar beldelerdeki Filistinlilere yönelik terör ve şiddetinin durması adına önemli olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen haziran ayında Filistinliler tarafından yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce yerleşimci Turmus Aya ile çeşitli beldelerde Filistinlilere saldırılar düzenlenmiş, can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra pek çok ev ve araç zarar görmüştü.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Bölgedeki Filistinliler, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor.

AA