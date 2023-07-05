New York

Yargıç Terry Doughty, ABD Sağlık Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, sosyal medya şirketleriyle kurdukları ilişkilere bazı sınırlamalar getiren karara imza attı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Doughty'nin söz konusu kararı, "Louisiana ve Missouri'deki bölge başsavcılarının, Biden yönetimini, çevrim içi ortamlarda istenmeyen paylaşımların silinmesi için teknoloji şirketlerine anayasaya aykırı şekilde baskı uyguladığı" iddiasıyla açtıkları davaya yanıt olarak geldi.

Kısıtlama kararına göre, Biden yönetimi yetkilileri, sosyal medya yöneticileriyle "içeriğin kaldırılması, silinmesi, gizlenmesi veya azaltılmasına yönelik, baskı veya teşvik amacıyla" e-posta, mektup, telefon veya kısa mesaj yoluyla görüşme yapamayacak.

ABD'de açılan birçok farklı davanın yanı sıra Kongre oturumlarında, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de Biden yönetimini sosyal medyaya baskı uygulamakla suçlamıştı.

Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat yetkililerin sosyal medya şirketleriyle, Kovid-19 aşıları, halk sağlığı önlemleri, seçim bütünlüğü ve diğer konularla ilgili içeriğin kaldırılmasına ilişkin kurduğu ilişkilerin, ABD Anayasasının 1. maddesiyle koruma altına alınan ifade özgürlüğünü kısıtladığını savunmuştu.

AA