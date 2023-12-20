Haber: Mert Osman Erman

Prens Andrew'un, 2001'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir kadının ifadesi yayınlanırsa, o da bu listede yer alacak.

Kimlikler, cinsel tacizci ve Epstein iş arkadaşı Ghislaine Maxwell'a karşı açılan bir davanın çözümü kapsamında ortaya çıkıyor.

Listede yer alan herkesin ismini çıkartmak için 1 Ocak'a kadar itiraz etme hakkı bulunuyor.

Milyoner finansör Epstein, Prens Andrew gibi yüksek profilli figürlerle bir araya gelmekle tanınan bir isimdi ve 2019'da federal seks ticareti suçlamalarını beklerken hapishanede öldü.

New York savcısı tarafından intihar olarak değerlendirilen ölümü, bir ABD yargıcının pazartesi günü verdiği 51 sayfalık bir kararın ardından Epstein'ın bağlantılarının tamamen "tamamen açıklanmasını" istiyor.

Bu, Virginia Giuffre'nin Maxwell'a karşı açtığı davada yapılan en son başvuru ve eski bir Britanyalı sosyetenin suçlarından dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell'ın işlediği suçlarla ilgili.

Bayan Giuffre'nin itibarını zedelediğini iddia ettiği dava 2015'te açılmış ve 2017'de çözülmüş, bu da Epstein'ın iş arkadaşlarının isimlerini mahkeme emriyle mühürlenmiş bırakmıştı.

Johanna Sjoberg'in delil belgelerini içeren 40 belge, Prens Andrew'un 2001'de Epstein'ın Manhattan apartmanındaki bir kanepeye otururken göğsünü taciz ettiğini iddia eden bir kadından gelmektedir.

Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kesinlikle gerçek dışı" olduğunu söyledi.

Geçen yıl, Prens Andrew, 17 yaşındayken ona cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir dava sona erdirmek için Bayan Giuffre'ye milyonlar ödedi.

Prens Andrew, Bayan Giuffre'yi hiç tanımadığını ve iddialarını reddettiğini söyledi.

Yargıç Preska'nın kararında, davanın adını verdiği birçok kişinin zaten medya veya Maxwell'ın ceza davasında kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Ayrıca, diğerleri arasında "itirazda bulunmayan" birçok kişinin belgelerin açıklanmasına karşı çıkmadığını ekledi.

Yargıç, listedeki bazı isimlerin çocuk mağdurlarına ait olduğunu belirterek, bu isimlerin belgelerin açıklanmasından muaf tutulacağını belirtti.

ABD Kongre Cumhuriyetçileri, Epstein'ın özel uçağına ait uçuş kayıtlarını zorlamak için baskı yapıyor.

2008 yılında küçük yaşta fuhşa teşebbüs suçundan mahkum olan Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki önemli figürleri içeren sosyal çevrelerde dolaşıyordu.