Türkiye’ye F-16 satışı için ABD Başkanı Joe Biden desteğini açıklasa da ABD Senatosundan farklı sesler çıkmaya devam ediyor. Uzun süredir Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkan Menderez, Türkiye ile ilgili kaygıları olduğunu dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Senato Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, , “Yeni bir gelişme yok. Endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Menendez’in açıklamalarının devamı ise şöyle: “Recep Tayyip Erdoğan ‘Evet, tamam, İsveç’e onay verdik’ demesine rağmen İsveç hala Türkiye’den oy alamadı. Parlamentoyu oy vermeye çağırabilir ve oylama yaptırabilirdi ama yapmadı.” dedi. Menendez, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden de endişe duyduğunu belirtti: “Bir NATO müttefikinin diğerine saldırgan davranması ve birinin de onlara F-16 satması bizim için nasıl bir şey olur?”

HABER:DUHA SENA OSKAY