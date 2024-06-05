The Hill gazetesinin haberine göre, Durbin, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap etmek için davet edilmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netanyahu'nun Filistin meselesinde iki devletli çözümü kabul etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Durbin, "(Netanyahu) İki devletli çözümü benimseyene kadar, bu çatışmanın gerçekten sona erebileceğini sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Durbin, Netanyahu'nun davet edilmesine yönelik soruyu yanıtlayarak, "Ben, Netanyahu'ya davet mektubunu göndermezdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet etmişti.

Davet, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderilmişti.

ABD'de Senatörler Bernie Sanders, Jamaal Bowman, Peter Welch, Jeff Merkley ile Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez Netanyahu'ya davet gönderilmesini eleştirmişti.