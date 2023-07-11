New York

Graham, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasının ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine engelini kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu adımın "NATO'yu daha güçlü yapacağı ve dünyaya harika bir mesaj gönderdiği" değerlendirmesinde bulunan Graham, "Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Graham, NATO'nun her zamankinden daha değerli olduğunu kaydetti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu yok etme çabalarının büyük ölçüde boşa çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

AA