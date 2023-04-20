HABER: NEDRET HOTUN

TÜRK ilaç sektörünün 21 yıldır kesintisiz lideri olan Abdi İbrahim, HEAL2030 adını verdiği sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, şirketin satın alma operasyonlarında yerel tedarikçilerin payını artırmaya yönelik yeni bir projeye imza attı. Abdi İbrahim’in Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE) iş birliği ile hayata geçirdiği proje ile ilaç üretimi için ithal edilen ürünlerin yerli kaynaklardan karşılanarak ‘tedarik zincirinin yerlileştirilmesi’ hedefleniyor. ODAK projesi ile özellikle pandemi sürecinde global tedarik zincirlerinde kesintiye sebep olan durumların tekrar yaşanmaması ve olası sıkıntıların kolayca aşılabilmesi amaçlanıyor.

Hedef ithal bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir ilaç üretimine destek olmak

Abdi İbrahim, Odak Projesi ile sektördeki ithal bağımlılığı azaltmak ve üretkenliği artırarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sunmak noktasında bir farkındalık da yaratmayı hedefliyor. Projenin ilaç sektörüne sunacağı pek çok avantajın başında sürdürülebilir ilaç üretimini destekleyen bir mekanizma öngörmesi yer alıyor. Bunun yanı sıra projenin milli sermayeyi yurt içinde tutma, maliyet avantajı, termin sürelerinde kısalma, hızlı bakım ve teknik destek imkânlarını artırma, doğru ürün tedariki ve tedarikçilerin yurt dışına açılmasını desteklemek gibi önemli fırsatlar doğurması da planlanıyor. Abdi İbrahim’in ODAK projesi kapsamında halihazırda yerlileştirdiği ve yerlileştireceği ürün grupları arasında; kimyasal ve reaktifler, ilaç yardımcı malzemeler, makine ve ekipmanlar, yedek parçalar, laboratuvar cihazları ve sarf malzemeleri olmak üzere 6 kategoriden pek çok ürün yer alıyor.

“Yerel tedariki önceliklendiren bir strateji izliyor, her bir adımı ülkemiz için atıyoruz”

İthal edilen ürünlerin yerli kaynaklarla üretilmesine büyük önem verdiklerini belirten Abdi İbrahim Satın Alma Direktörü Ufuk Güler: “111 yıldır hayatı iyileştirme hedefiyle faaliyet gösteren bir şirket olarak, uzun zamandır ürün, makine, hizmet, kimyasal ve ekipman alımında yerel tedariki önceliklendiren bir strateji izliyoruz. Hayata geçirdiğimiz ODAK projesi ile de ilaçta tedarik zincirinin yerlileşmesine öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İthalatına bağımlı olduğumuz ürünlerin ülkemizde üretilmesi yönünde attığımız bu adım, hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracak ve ekonomimize katkı sunacak. Proje ile yerli tedarikçiyi, yerli teknolojiyi, milli sermayeyi ve sürdürülebilir ilaç üretimini ‘odak’ noktamıza koyuyoruz” dedi.

Abdi İbrahim Teknoloji ve Yatırımlar Direktörü Murat Tüzen de ODAK projesi için şu değerlendirmeyi yaptı: “ODAK projesi ile makinadan kimyasallara farklı odak alanlarda üretim yapan şirketlerin bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışmasına öncülük ediyoruz. Bu proje sayesinde Abdi İbrahim’in uzun yıllara dayanan bilgi ve teknoloji gücünü yerli firmalara aktararak, yerlileştirmenin önünü açmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. İlaç tedarik zinciri kapsamında üretim ya da satın alma yapan her paydaşı aramızda görmek istiyoruz.”