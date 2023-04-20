Istanbul

Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nin başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdeler Olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tesiste çektirdiği bir fotoğrafa da yer verildi.

AA