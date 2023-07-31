Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dünkü ECOWAS Zirvesiyle ilgili açıklamasında, Nijer'deki askeri darbeyi kınayan ECOWAS ülkeleri liderlerine katıldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u ülkenin tek seçilmiş ve meşru lideri olarak tanıdıklarını vurgulayan Borrell, "AB, darbeye karşılık ECOWAS'ın aldığı tüm tedbirlere hızlıca ve kararlı şekilde destek verecektir." ifadesini kullandı.

Borrell, dış müdahale suçlamasını reddederek Nijer halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini, sivillere, diplomatik personele ve tesislere saldırılardan darbecilerin sorumlu tutulacağını kaydetti.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Cumhurbaşkanı Bazum ile temaslarının sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Michel, dün gece Bazum ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Nijer'in anayasal ve meşru kurumlarına, anayasal düzenin yeniden tesisi için yürütülen bölgesel girişimlere AB'nin mutlak desteğini yineledim." ifadesini kullandı.

ECOWAS'tan Nijer'deki darbecilere askeri müdahale uyarısı

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

ECOWAS ise Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve görevine dönmesi için cuntaya 1 hafta süre verdi. Ayrıca ECOWAS ülkeleri, Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattı ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıkları donduruldu.

ECOWAS, talepleri yerine getirilmezse askeri müdahale dahil her türlü seçeneğin değerlendirileceğini bildirdi.

AA