Ankara

Kongre üyesi Chrissy Houlahan, sosyal medya platformu X'te 6 Demokrat üyenin imzaladığı mektubu paylaştı.

Mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısındaki artışa dikkati çeken Kongre üyeleri, İsrail hükümetinin Gazze'deki "askeri stratejisinden endişe duyduklarını" ifade etti.

Gazze'deki insani krizin "kabul edilemez olduğunu ve ABD'nin çıkarlarına uymadığını" belirten üyeler, Biden'a Gazze'deki "askeri stratejinin değiştirilmesi için tüm gücünü kullanmaya devam etmesi" çağrısı yaptı.

Biden'a hitaben yazılan mektubun altında Demokrat üyeler Jason Crow, Mikie Sherrill, Chrissy Houlahan, Seth Moulton, Abigail Spanberger ve Elissa Slotkin'in imzaları bulunuyor.