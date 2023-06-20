New York

ABD'deki siyahi vatandaşlara yönelik şiddet ve baskının hatırlanması çerçevesinde hafta sonu ve bugün 19 Haziran'la ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'de federal tatil ilan ettiği 19 Haziran kutlamaları, başkent Washington, Maryland, California gibi birçok eyalette, daha çok eğlence ve piknik organizasyonları şeklinde gerçekleşti.

Afrika mutfağından yemeklerin servis edildiği kutlamalara katılan çoğu siyahi Amerikalı, Afro-Amerikan kültürünü yansıtan elbiseler giydi, "siyahi müzikle" eğlendi.

Sanat dünyasından siyahi şarkıcı Beyonce, hafta sonu katıldığı bir 19 Haziran etkinliğinde Shiona Turini ve Julia Sarr-Jamois gibi tanınmış siyahi tasarımcılar tarafından hazırlanan kostümleri giymeyi tercih etti.

19 Haziran dolayısıyla birçok federal ve yerel yönetici de sosyal medya üzerinden kutlama mesajları paylaştı, ABD medyasında günün anlamına dair haber ve programlar yer aldı.

California Valisi Gavin Newsom, eşi Jennifer Siebel Newsom'la paylaştığı video mesajında, 19 Haziran'ın "köleleştirilmiş siyahi Amerikalıların gerçek kurtuluşu" olduğunu vurgulayarak "Tarihi yeniden yazmak yerine geçmişle yüzleşiyor ve daha adil bir geleceğin yolunu açıyoruz." ifadesini kullandı.

19 Haziran nedir?

ABD'de köleliğe son verilme günü olan 19 Haziran federal tatil olarak kutlanıyor.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen 19 Haziran 1865'te, ABD'de kuzey ile güney eyaletleri arasında yaşanan iç savaşın "Kuzey ordusu" veya "Federal ordu" olarak bilinen "Birlik Ordusu" tarafından kazanılmasının ardından Tümgeneral Gordon Granger, Texas'ın Galveston kentinde köleleştirilmiş Afrikalı Amerikalıların özgür olduğunu ilan eden emri vermişti.

Dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln'un 1 Ocak 1863'te köleliğin kaldırıldığını ilan etmesine rağmen, federal hükümeti tanımayan "Konfederasyon Ordusu" ile devam eden iç savaş nedeniyle güney eyaletlerinde kölelik devam ediyordu.

Floyd'un ölümü 19 Haziran'ın federal tatil olması talebini tetikledi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonucu ölmesiyle başlayan ve haftalar süren protestolar sırasında ivme kazanan "Siyahi Hayatlar Değerlidir" akımı ile 19 Haziran'ın federal tatil ilan edilmesi fikri kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.



Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Biden'ın 2021'de 19 Haziran'ın federal tatil olmasını onaylamasıyla bugün ABD'nin en ünlü insan hakları savunucusu onuruna 1983'te onaylanan Martin Luther King Jr. Günü'nden bu yana listeye eklenen son federal tatil oldu.

AA