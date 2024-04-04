New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 30 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 221 bine çıktı.

Son iki ayın en yüksek seviyesini kaydeden başvuru sayısının 213 bin olacağı öngörülüyordu.

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İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 750 artışla 214 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Mart ile biten haftada 19 bin kişi azalarak 1 milyon 791 bine geriledi.

Kaynak: AA