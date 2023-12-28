1. Şirket Türü

ABD'de iş kurmak için öncelikle şirket türününüzü seçmeniz gerekir. Farklı şirket türleri, farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar. Şirket türünüzü seçerken, işletmenizin büyüklüğünü, faaliyet alanınızı ve finansal durumunuzu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Şirket türleri, genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Bireysel işletme: Bireysel işletme, en basit şirket türüdür. İlgili tür bir işletmede, işletme sahibi, işletmenin tüm risklerini üstlenir ve işletmenin tüm kazançlarından sorumludur.

Şahıs şirketi: Şahıs şirketi, bir veya daha fazla kişinin ortak olduğu bir şirket türüdür. Şahıs şirketinde, ortaklar, işletmenin tüm risklerini ve kazançlarını orantılı olarak paylaşırlar.

Limited şirket (LLC): Limited şirket hem bireysel işletmenin hem de şahıs şirketinin özelliklerini birleştiren bir şirket türüdür. LLC de işletme sahibi, işletmenin risklerine karşı sınırlı bir korumaya sahiptir.

Şirket (corporation): Şirket, en karmaşık şirket türüdür. Bu tür bir şirkette, işletme sahibi, işletmenin risklerine karşı tamamen korunur.

ABD'de en yaygın kullanılan şirket türleri şunlardır:

Şahıs şirketi: Şahıs şirketi, küçük ölçekli işletmeler için en uygun şirket türüdür. Bir şahıs şirketi kurmak, diğer şirket türlerine göre daha kolay ve daha ucuzdur.

LLC: LLC, orta ölçekli işletmeler için uygun bir şirket türüdür. LLC, şahıs şirketinin sağladığı esnekliği ve şirketin sağladığı korumayı bir arada sunar.

Şirket: Şirket, büyük ölçekli işletmeler için uygun bir şirket türüdür. Bu tür bir şirket, işletmenin risklerine karşı en yüksek korumayı sunar.

2. Eyalet Seçimi

ABD'de iş kurmak için, şirketinizi hangi eyalette kuracağınızı da seçmeniz gerekir. Farklı eyaletler, farklı vergi oranları, yasal düzenlemeler ve iş ortamı sunar. Eyalet seçiminizi yaparken, işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerinize en uygun eyaleti seçmeniz önemlidir.

ABD'de iş kurmak için en uygun eyaletler şunlardır:

Delaware: Delaware, düşük vergi oranları ve esnek yasal düzenlemeleri ile bilinir. Zira bu nedenle, Delaware, genellikle yeni kurulan işletmeler için en popüler eyaletlerden biridir.

Wyoming: Wyoming, düşük vergi oranları ve az sayıda yasal düzenleme ile bilinir. Wyoming, genellikle vergi avantajı arayan işletmeler için uygun bir eyalet olabilir.

Nevada: Nevada, düşük vergi oranları ve kayıt kolaylığı ile bilinir. Nevada, genellikle küçük ölçekli işletmeler için uygun bir eyalet olabilir.

3. Gerekli Lisans ve İzinler

ABD'de iş kurmak için, bazı durumlarda belirli lisans ve izinlere ihtiyacınız olabilir. Alakalı lisans ve izinleri almak için, ilgili devlet veya federal kurumlara başvurmanız gerekir.

Gerekli lisans ve izinler, işletmenizin faaliyet alanına göre değişebilir. Örneğin, bir restoran açmak için gıda işletmesi lisansı almanız gerekirken, bir inşaat şirketi kurmak için inşaat lisansı almanız gerekir.

Gerekli lisans ve izinleri araştırmak için, işletmenizin faaliyet alanına ilişkin yasal düzenlemeleri öğrenmeniz gerekir. İlgili düzenlemeleri öğrenmek için, ilgili devlet veya federal kurumların web sitelerini ziyaret edebilir veya bir avukata danışabilirsiniz.

4. Vergilendirme

ABD, karmaşık bir vergi sistemine sahiptir. İşletmenizin vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde anlamak önemlidir.

ABD'de işletmeler, federal, eyalet ve yerel vergilere tabidir. Federal vergiler, tüm işletmeler için geçerlidir. Eyalet ve yerel vergiler ise, işletmenizin kurulduğu eyalete ve yerel yönetimlere göre değişebilir.

İşletmenizin vergi yükümlülüklerini öğrenmek için, bir muhasebeciye veya vergi uzmanına danışabilirsiniz.

5. Marka Tescili

Marka tescili, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt etmesine yardımcı olan bir yasal haktır. Marka tescili, işletmenizin ticari itibarını korumasına ve ticari markasına ilişkin haklarını sürdürmesine yardımcı olur.

ABD'de marka tescili için başvuru yapmak için, United States Patent and Trademark Office (USPTO)'ya bir marka tescil başvurusu yapmak gerekir. Başvuru, işletmenin ticari markasının bir tanımını, ticari markanın kullanıldığı ürünleri veya hizmetleri ve ticari markanın kullanıldığı bir örneği içermelidir.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Marka tescili, bir işletmenin ticari markasına ilişkin aşağıdaki haklarını sağlar:

Ticarethane adını veya markasını kullanma hakkı

Markasını başkaları tarafından kullanılmasını engelleme hakkı

Markasını tescil ettirme hakkı

Marka tescili, bir işletmenin ticari itibarını korumasına yardımcı olur. Marka tescili, işletmenin ticari markasının diğer işletmeler tarafından kullanılmasını engeller. Böylelikle, işletmenin ticari itibarını korumasına ve müşterilerinin marka ile olan ilişkisini sürdürmesine yardımcı olur.

Özetle

Haberimizde ABD'de iş kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli 5 hususu ele aldık Amerika’da iş kurmak, ciddi bir planlama ve hazırlık gerektiren bir süreçtir. Zira bu süreçte, yukarıda bahsedilen hususlara dikkat ederek, başarılı bir iş kurma şansınızı artırabilirsiniz.