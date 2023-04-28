New York

Virginia eyaletindeki Fort Lee askeri tesisinin adı, yapılan askeri törenle, Korgeneral Arthur Gregg ve Yarbay Charity Adams onuruna "Fort Gregg-Adams" olarak yenilendi.

Tesise ismi verilen siyahi kadın yarbay Charity Adams'ın, ABD Ordusunda rütbe alan ilk Afrika kökenli Amerikalı olduğu, 1918 doğumlu siyahi kadının 2022 yılında vefat ettiği belirtildi.

ABD Ordusu Kıdemli Komutanı Tümgeneral Mark Simerly, yaptığı açıklamada, "Tesisimizin yeni adaşları olarak Teğmen General Arthur Gregg ve Yarbay Charity Adams'a sahip olmaktan büyük onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni düzenlemeyle, 94 yaşındaki Gregg aynı zamanda, modern ordu tarihinde kendi adını taşıyan bir tesise sahip yaşayan ilk Amerikan askeri ve aynı zamanda Afro Amerikalı olma unvanını kazandı.

Fort Lee'ye ilk defa 1950 Mayısında geldiğini belirten Gregg, "Burası benim profesyonel evim. Çok uzun süreli bir bağım var burayla. Adımın bu tesise verilmeye değer görülmesinden, bu tesisin bundan sonra bir siyahi kadın ve erkeğin ismiyle anılacak olmasından çok mutluyum." diye konuştu.

Gregg, tören sonunda Adams'ın yakınlarıyla birlikte tesisin yeni isminin yazdığı büstün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD Ordusundan yapılan açıklamada, Fort Lee'nin, Konfederasyon liderlerinin adını taşıyan üsleri yeniden belirleme sürecinin bir parçası olarak seçilen 9 tesisin arasında olduğu belirtilmişti.

AA