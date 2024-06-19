ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) yayınladığı raporda, ABD'ye farklı ülkelerden göçün artmasının gelecek 10 yıl içinde daha yüksek ekonomik büyüme ile iş gücü arzını sağlaması, federal gelirleri artırması ve bütçe açıklarını azaltmasının beklendiğine işaret edildi.

Raporda, ABD'ye yönelik göçmen dalgasının son dönemde ülke ekonomisini canlandırdığı vurgulanarak, 2024 de dahil, gelecek yıllarda çalışma izni olmayanların göçünün, önceki tahminlerden 8,7 milyon daha fazla olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu artışın 2034'e kadar gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8,9 trilyon dolar katkı sunacağının tahmin edildiği kaydedildi.

CBO Direktörü Phillip Swagel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "GSYİH ve faiz oranlarındaki bu artışlar, göç artışına bağlı olarak federal gelir ve harcamalarda öngörülen artışların temel itici güçleri." dedi.

Swagel, Şubat 2024'teki açıklamasında da "Daha fazla işçi daha fazla üretim anlamına gelir ve bu da ek vergi gelirine yol açar." değerlendirmesini yapmıştı.