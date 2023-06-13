ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan NikkiHaley ilginç şeyler söylüyor: “Ukrayna'nın savaşı kaybetmesinin bir dünya savaşına yol açabileceğini belirtti.”

ABD’nin eski BM Daimi Temsilciliğini yapmışolan Haley, CNN televizyonunun "CNN TownHall" adlı programında soruları cevapladı. Rusya-Ukrayna Savaşında Ukrayna'ya verilen desteğin önemini hatırlatanHaley, "Bu (savaş) Ukrayna'dan daha büyük öneme sahip. Bu bir özgürlük savaşı ve kazanmamız gereken bir savaş." Ukrayna'nın galibiyetinin herkes için önemli olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:"Çin, Hong Kong'u alacağını söyledi ve bunu yaptı. Rusya Ukrayna'yı işgal edeceğini söyledi, bizler de bunu izledik. Çin, sırada Tayvan'ın olduğunu söylüyor ve yapmaya hazırlanıyor, olanlara inansak iyi olur.” Rusya, 'Ukrayna’dan sonra sırada Polonya ve Baltık havzası var,' dedi. Bu olursa bir dünya savaşına bekliyoruz demektir. (Ukrayna'ya verilen destekle ilgili olarak da şunları söyledi:) Bu çaba savaşı önlemekle ilgilidir."Ukrayna'ya para yardımı ya da asker göndererek değil, müttefiklerle gerekli ekipman ve teçhizatı vererek yardım etmek, onların savaş gücünü artırmak gerektiğini vurguladı.”Böylece Ukrayna'nın zaferinin Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere gerekli mesajı vereceğinive onları caydıracağını söyleyen Haley, "Rusya çekilirse savaş bir günde biter. Ukrayna çekilirse, o zaman hepimiz bir dünya savaşını seyredeceğiz demektir." şeklinde konuştu.

Haley, diğer bir Cumhuriyetçi başkan adayı RonDeSantis'in, Rusya-Ukrayna savaşını "toprak anlaşmazlığı" şeklinde nitelemesinin doğru olmadığını ve bu fikre katılmadığını bildirdi.Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasının ABD ulusal güvenliğinin çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulunan Haley, diğer yandan ABD'nin "müttefiklerine bir şey demeden gecenin bir yarısı" Afganistan'dan çekilmeseydi, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın faaliyetleri ve hâlihazırda her yerde var olan "kaosun" olmayacağını savundu.

Haley, "Biden'ın Ukrayna'daki savaşı önlemek için koca bir yılı vardı ve o bunu yapmadı." şeklinde konuştu. Amerika istese bu savaşın çıkmasını önlerdi demek mi istiyor?

ABD'nin Afganistan politikasıyla ilgili de konuşan Haley, "Taliban'a asla güvenemezsiniz. Onlar terörist." dedi ve Biden yönetiminin Taliban'a 7 milyar dolar değerinde askeri teçhizat bıraktığını söyleyerek bu bağışa bir anlam veremediğini ifade etti.

Haley ayrıca eski Başkan Donald Trump'ın, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu'na kabul edilmesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'u tebrik etmesini de eleştirdi.

"Çin, şüphesiz bir numaralı ulusal güvenlik tehdidimizdir." diyen Haley, güçlü bir ordu kurmak ve enerjide bağımsızlığı sağlamanın Çin ile mücadelede önemli olacağını vurguladı. Haley, “Çin'e karşı Tayvan ordusuna mühimmat ve eğitim desteği vermek gerektiğinin altını çizdi.”

ABD’deki İsrail Lobisi, Başkan olduğu dönemde[1] (1) Donald Trump ve politikasından son derece rahatsızlık duymuştur. Son bir yılda yapılan mücadele Trump’dan kurtulmaya hasredilmişti. Bir daha seçimlere girmesini önlemek için hakkında davalar açıldı. Trump iki yönlü sıkıştırılmaktadır. Birincisi hakkında davalar açarak önünü tıkamak, ikincisi Cumhuriyetçi Parti başkan adaylıklarına daha radikal birilerini bulup getirmek, işteNikkiHaley’de böyle biridir. İsrail lobisinin birebir dediğini yapmaya kararlıdır.

NikkiHaley, özet olarak şunu söylüyor, İsrail lobisine söz veriyor;“Ukrayna yenilirse, o zaman hepimiz bir dünya savaşını seyredeceğiz demektir." Dünya savaşı çıkartması pahasına olsa da Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Cumhuriyetçi Parti diğer Başkan adaylarından RonDeSantisen az NikkiHaley kadar radikal biri, Irak’ta Fellüce’de görev yapmış, Guantanamo’da çalışmış, Terörizme Karşı Küresel Savaş Hizmet Madalyası ve Irak Sefer Madalyası verilmiş birisidir[2]. (2)

SONUÇ: ABD seçimleri sonunda Amerika’nın başına daha İsrail hizmetkârı, daha saldırgan, daha azgın biri getirilirse dünya daha güvensiz hale gelecektir.[3](3)

[1] (1)2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı

[2] (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp

[3] (3)Donald Trump ve RonDeSantis'in yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran isimler arasında ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi NikkiHaley, genç milyarderVivekRamaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakâr siyahi radyo sunucusu LarryElder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor. İsrail lobisi Trump’u devirmek için karşısına birçok rakip çıkarttı.