Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’de kriminal soruşturmanın iddianameye dönüşmesinde rol oynayan federal büyük jüri, Prieto hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenmesi planlanan rap konserinde başkanlık seçimi öncesi "ırk savaşını körüklemek" amacıyla Afrika kökenli Amerikalılar ve diğer azınlıklara yönelik "toplu saldırı" tasarlamakla suçlanan Prieto'nun, ocak-mayıs döneminde bu plan için ABD Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) çalışan iki kişiyle görüşmeler yaptığı ancak onların asıl görevlerini bilmediği belirtildi.

Prieto'nun saldırı planı kapsamında bu kişilerden birine iki tüfek sattığı öne sürülen iddianamede, tüm soruşturma boyunca her adımının yetkililerce yakından izlendiği bildirildi.

"Ateşli silah kaçakçılığı, nefret suçunda kullanılmak üzere ateşli silah transferi ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmak"la suçlanan zanlının hakkındaki soruşturma kapsamında mayıs ayında kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığı açıklandı.

NBC News televizyonunun haberine göre, 58 yaşındaki Prieto'ya yönelik soruşturma, gizli tanığın FBI'ı bilgilendirmesiyle başladı.

Tanık, yetkililere verdiği yeminli ifadede Prieto'nun kitlesel bir saldırıyı savunduğunu ve siyahiler başta olmak üzere Yahudileri veya Müslümanları hedef almak gibi şüpheli ve endişe verici yorumlar yapmaya başladığını ifade etti.

Şüphelinin fuarlarda ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosundan gizlenmek için ateşli silahları sadece nakit sattığı veya takas ettiğini kaydeden gizli tanık, "Prieto'nun, 2024 seçimlerinden kısa süre sonra sıkıyönetim uygulanacağına ve bu uygulamadan önce kitlesel silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin gerektiğine inandığını" belirtti.

Tanık, Prieto'nun kendilerine "bir grup insanı öldürmeye hazır olup olmadıklarını" da sorduğunu kaydetti.

Prieto'nun silah fuarında kendisi ve kendi ortağı gibi davranan gizli FBI ajanından, Atlanta'daki rap konserinde Afrika kökenli Amerikalıları hedef alan toplu saldırı gerçekleştirmesine yardım etmelerini istediğini anlatan tanık, zanlının rap konseri tercihini siyahilerin daha yoğun ilgi göstermesine bağladığını belirtti.