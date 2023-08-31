HABER: ANIL SURAL

Micro art alanında ismini dünyaya duyurmuş ve The Sun gazetesinin deyimiyle Türkiye'nin "microangelo" şu olarak bilinen sanatçı Hasan Kale ' den ABD’de sıradışı bir sergi gerçekleştirdi.



Mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin, Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerini sadece kahve kullanarak sanat eserlerine dönüştürdü.



Ünlü sanatçı Önce Vatan Gazetesine yaptığı açıklamada ‘Bu yıl Cumhuriyetimizin 100 yılı anlamlı bir o kadar da önemli. Mustafa Kemal Atatürk 'un kahveyi ne kadar çok sevdiğini bunun için yaverinin yanında kahve taşıdığını gün içinde 10-15 fincan kahve tükettiğini okumuştum. Belki de bu projenin ışığı yanmıştı kafamda. Tıpkı ressamlarla yaptığı bir sohbette olduğu gibi. Atatürk 'e göre sanatçı "alnında ışığı ilk hisseden insandı" bu düşünceler içinde dünyada hiçbir liderin bu kadar sayıda bir eserinin ortaya konduğunu duymadım, hele kahve ile yapılmamış hiç... 100. yılımızda kahveden nakşedilmiş 100 eser . Uzun soluklu bir çalışma oldu. İlk tanıtımı Turkish Coffee Lady Foundation binasında yapıldı ve şimdi Amerika turuna başlıyor.’ ifadelerini kullandı.

Türk kahvesini Amerikan halkına tanıtan Gizem White sahibi olduğu Turkish Coffee Lady markası ile projelerde ortak çalışan özel yetenek vizesi ile Amerika’ya yerleşen sanatçı yeni projeler için de hazırlanıyor.





Turkish Coffee Lady Foundation önderliğinde, farklı şehirlerdeki Türk vatandaşları sergiyi ziyaret edecek.





Kale ayrıca ‘Amerikalı izleyiciler kahve eşliğinde Atatürk’ün yer aldığı kahveden yapılmış eserlerini seyredecek. Farklı bir bakış açısı ile. Houston ile başlayan yolculuk, Los Angelos, Florida, Washington, North Carolina, New York ile sona erecek, keyifle, gururla bayrağımıza ve Atamızla daha nice yüz yıllara...’ açıklamasını yaptı.