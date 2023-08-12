Haber: Damla Oya Erman

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) gelen geçici verilere göre en az 49,449 kişi kasıtlı kendi canına kıyma sonucu hayatını kaybetti, bu da her 100,000 kişi başına neredeyse 15 ölüm demek.

2021'de intihar oranı arttı ve iki yıllık düşüşü tersine çevirdi. 2022'deki devam eden artışla birlikte, oranlar önceki 2018 rekorunu geçti.

Geçen yılın intihar oranı, her 100,000 kişi başına 14.9 ölüm ile 2018'in önceki rekor seviyesi olan her 100,000 kişi başına 14.2 ölümden %5 daha yüksektir ve iki yılda %10'luk bir artışı işaret eder.

CDC'nin Baş Tıbbi Memuru Dr. Debra Houry, 15 yılı aşkın bir süredir bu artışları gördüğümüzün önemli olduğunu belirtti ve "2019 ve 2020'de hafif bir düşüş oldu, ancak aslında son 15 yılda bu yolda ilerliyoruz. Ve bunu önleyebiliriz. Müdahale edebiliriz. Yapılacak çok şey var ve ben bunun ruh sağlığı sorunlarını utanç verici olmaktan çıkarmak, birçok insanın risk altında olduğunu fark etmek olduğunu düşünüyorum ve sadece ruh sağlığı değil... İntihar nedeniyle ölen herkesin zihinsel bir sağlık sorunu yoktur. Bu, ona yol açan bir tetikleyici faktör olabilir" dedi.

CDC Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi, eyaletlerin ve diğer yetki alanlarının her ay Ulusal Önemli İstatistikler Sistemi'ne rapor ettiği verileri derler. En son güncelleme, Perşembe günü yayımlandı ve "2022 için geçici veri seti"ni temsil ediyor, ancak veriler yılın ilerleyen dönemlerine kadar kesinleşmeyecektir.

2021'de intihar ölümleri 11. sırada yer aldı ve 2022 için geçici veriler aynı sonucu gösteriyor. Kronik karaciğer hastalığından hemen sonra ve influenza ile zatürreye göre yer alıyor.

Geçici verilere göre, 2022'deki tüm intiharların yarısından fazlasında ateşli silahlar bulunmuştur.

Haziran ayında yayımlanan ayrı bir rapora göre, Johns Hopkins Silahlı Şiddet Çözümleri Merkezi tarafından yayımlanan bir rapora göre, silahla ilgili intiharlar son dönemdeki intihar oranlarının artmasının arkasındaki neden olmuştur. Silah içeren intihar oranı, 2019 ile 2021 arasında %10 artmıştır, ancak silah içermeyen intihar oranı aynı dönemde %8 azalmıştır.

2021'de beyaz erkekler ve 75 yaş üstü olanlar, JHU raporuna göre silahlı intihar riski en yüksek olanlardır.

Geçen ay, Ulusal İntihar Önleme Hattı'nın basit bir üç basamaklı çevirme kodu olan 988'e geçişinin birinci yıl dönümüydü. Acil tıbbi hizmetler için 911 gibi daha kolay hatırlanır olması amaçlanan bu kod aracılığıyla lisanslı danışmanlara ulaşmak için arama, metin veya çevrimiçi sohbet mesajlarına neredeyse 5 milyon yanıt verildiği ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı verilerine göre bildirildi. Bu iletişimlerin yaklaşık beşte biri, askeri personel, gaziler ve aileleri tarafından 988'i arayarak ulaşabilecekleri Askeri Kriz Hattı'na bağlandı.

Ancak ABD'deki yetişkinlerin büyük çoğunluğu, lisanslı danışmanlara krizi yatıştırmak, duygusal destek sağlamak veya ek ruh sağlığı kaynaklarına bağlamak için 988'i arama, metin veya çevrimiçi sohbet gönderme hakkına sahip olduklarını bilmiyorlar.

Geçen ay Ulusal Akıl Hastalığı İttifakı tarafından yayımlanan bir ankete göre, yetişkinlerin %80'den fazlası 988 İntihar ve Kriz Hattı'nı ya hiç duymamış ya da hakkında bilgi sahibi değildi.

Sonbaharda gerçekleşen bir anket, ABD'nin bir ruh sağlığı krizi yaşadığını düşünen yetişkinlerin dokuzda dokuzunun olduğunu gösterdi. CNN'in Kaiser Aile Vakfı ile ortaklaşa yaptığı bu ankette, yetişkinlerin %20'si kendi ruh sağlıklarını sadece "orta" veya "zayıf" olarak tanımladı. Bunların arasında 30 yaş altındaki yetişkinler, LGBT kimlik taşıyan yetişkinler ve yıllık geliri 40,000 doların altında olanlar bulunuyordu.

Tüm yetişkinlerin üçte biri, geçen yıl boyunca her zaman veya sık sık endişeli hissettiklerini belirtti; bu oran LGBT yetişkinlerin yarısından fazlası ve 30 yaş altındakilerin yarısından fazlası için geçerliydi. Yetişkinlerin %20'si geçen yıl sık sık veya her zaman depresif veya yalnız hissettiklerini söyledi.

Mücadele eden insanlara yardımcı olmak için herkesin yapabileceği şeyler vardır, Houry dedi. "İntihar hakkında konuşmak ve sormak gerçekten önemlidir... Birisi intihar düşündüğünü söylüyorsa, onları güvende tutmaya gerçekten yardımcı olun. Evinizde ilaçlar veya ateşli silahlar varsa, bunların güvende olduğundan emin olun. Orada olun. Birine bunu sorduysanız ve herhangi bir stres faktörünü açıklarsa, onun için orada olmalısınız. Bu, onların bağlılığını kanıtlamalarına ve artırmalarına yardımcı olur ve ardından bir tıbbi uzmana, psikiyatriste veya 988'e bağlanmalarına yardımcı olur. Ve ardından takip edin... Bir arkadaşa veya aile üyesine başvurduysanız ve bunu yaptıysanız, takip edin ve nasıl olduklarını görün."