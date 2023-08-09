Washington

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım.” diye cevap verdi.

Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye’nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını vermişti.

ABD: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi için elimizden geleni yaptık

Blinken, Uluslararası Fransız Radyosuna (RFI) verdiği röportajda Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesini ve mevcut durumu değerlendirdi.



Rusya'nın anlaşmaya geri dönmek için istediği şartlar konusunda ABD'nin müzakereye hazır olup olmadığının sorulması üzerine Blinken, Türkiye ve BM'nin girişimiyle geçen yıl imzalanan anlaşma dahilinde 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan çıkarıldığını anımsattı.



Rusya'nın talepleri konusunda Blinken, "Buradaki mesele taviz meselesi değil. Mesela Rusya kendi tahılını ihraç etmede sorun yaşadığını iddia ediyor ki bu yanlış. Rusya'nın tahıl ihracatı, Ukrayna işgalinden önceki yılların rakamlarını aştı. Dahası Rusya'nın ihracat rakamları rekor seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.



Bakan Blinken, Rusya'nın bankacılık ve ulaşım konusundaki taleplerine de işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu konudaki sorunların çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Örneğin, bankalarımıza Rus tahılının ihracatını tamamen desteklediğimize ve Rusya tahılı, ulaşımı, sigortası vs konularda yaptırımlardan korkmalarına gerek olmadığını belirten bir mektup gönderdim. Şu anda da BM'nin Rusya'nın endişelerine işaret eden bir önerisi masada. Rusya buna bir yanıt vermedi. Aslında Rusya'nın yanıtı vardı bu da Odessa Limanı'na saldırmak ve 220 bin ton tahılı yok etmekti."

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasında bulunmuştu.

AA