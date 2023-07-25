Haber: Mert Osman Erman

Bu bariyer, eyaletin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott tarafından haziran ayının başlarında duyurulmuştu ve turuncu boyların kısmen web bağlarıyla birleştirilmesiyle oluşturulmuştu.

Federal yetkililere göre, nehirdeki bu engeller federal yasaları ihlal ediyor ve "insani endişelere" neden oluyor.

Dava öncesi Abbott, hükümeti mahkemede "göreceğine" dair söz verdi.

Haziran ayında duyurulan bu engeller, Rio Grande nehrinin yaklaşık 305 metrelik (1.000 feet) bir bölümünü kapsıyor. Boylar web bağlarıyla birleştirilerek nehrin dibine bağlanmış durumda.

Eyalet yetkilileri, bu engelin sınırı güvenli hale getireceğini savundu. Göçmen savunucuları ise etkisiz olabileceğini ve göçmenler için potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini söyledi.

Bu engeller, zaten bir yerel kayak şirketinin açtığı başka bir davanın da konusu.

Austin'deki federal bir mahkemeye sunulan dokuz sayfalık dava dilekçesinde Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin bu engelleri yerleştirmek için federal izin talep etmek zorunda olduğunu savundu.

Federal yetkililere göre, Texas bunu yapmayarak, federal yasalar tarafından yönetilen seyir edilebilir su yollarına ilişkin federal yasaları ihlal etti.

"Texas'ın, gerekli federal yetkiye sahip olmadan Rio Grande nehrine bir engel yerleştirerek federal yasayı hiçe saydığını iddia ediyoruz," Yardımcı Başsavcı Vanita Gupta bir açıklamada söyledi.

"Ayrıca bu yüzen engel, seyir edilebilirlik ve halk güvenliğine tehdit oluşturuyor ve insani endişelere yol açıyor," dedi ve "Ayrıca, yüzen engelin varlığı Meksika tarafından diplomatik protestolara neden oldu ve ABD'nin dış politikasını riske attı" şeklinde ekledi.

Biden yönetimi daha önce Texas yetkililerine, engelleri nehirden kaldırarak bir yasal mücadeleden kaçınabileceklerini belirtmişti. Pazartesi günü, Abbott "rekortmen seviyede yasadışı göç" nedeniyle bu engelin gerekli olduğunu ve "Sayın Başkan, Texas sizi mahkemede görecek" diyerek karşı çıktı.

Buna karşılık, Beyaz Saray sözcüsü boyaların "sınırın güvenliğini sağlamak için Sınır Devriye ekiplerinin işini zorlaştırdığını ve göçmenleri ve sınır görevlilerini tehlikeye attığını" söyledi.

Eyalet yetkilileri, Texas'ın Meksika sınırını güvenli hale getirmek için giderek daha agresif önlemler aldığı geniş kapsamlı bir çabanın parçası olarak bu engelleri savunmaya devam ettiği ifade edildi.

2021 yılının mart ayında başlatılan "Operation Lone Star"ın bir parçası olarak, Texas, bu operasyon kapsamında 394.200'den fazla yasadışı göçmenin yakalandığını ve 31.300 kriminelleşmiş kişinin gözaltına alındığını iddia etmektedir.

Operation Lone Star, Eagle Pass bölgesinde görevlendirilen memurların sıcağa rağmen göçmenlere su vermeme ve onları Meksika'ya geri itme gibi "insani olmayan" davranışlarına yönelik bir Houston Chronicle raporuyla yeniden kamuoyunun dikkatine çıkmıştır.

Göçmen savunucuları, Eagle Pass yakınlarındaki yüzen engellerin sınırı geçen göçmenlerin akışı üzerinde önemli bir etkisi olmadığını ve aslında geçişi daha tehlikeli hale getirebileceğini söylüyor. Bu engeller, yerel bir kayak tur operatörü adına açılan ayrı bir davanın konusu olmuş ve boyaların işini bozduğu ve yerel flora ve faunayı yok ettiği iddia edilmiştir.