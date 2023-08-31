WASHINGTON (AA)

John Kirby, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya askeri destek sağlamaması konusunda uyarırken, bu desteğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını doğrudan ihlal edeceğini belirtti.

Kirby, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 26 Temmuz'daki Kuzey Kore ziyaretinin, Rus yetkililerinin silah anlaşmalarını görüşmek üzere Pyongyang'a yapacakları bir sonraki ziyarete zemin hazırladığını söyleyerek "üst düzey görüşmelerin gelecek aylarda da devam edebileceğini" ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta ağır silah kullanımını artırmaya odaklandığına dikkati çeken Kirby, Moskova'nın ağır silahlar da dahil farklı türlerde mühimmat aradığını kaydetti.

Kirby, Rusya'nın bu arayışta Kuzey Kore'ye başvurduğunu dile getirdi.

Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini kaydeden Kirby, Pyongyang ile Moskova arasındaki "gizli" silah görüşmelerinden endişe duyduklarını vurguladı.

Kuzey Kore'yi Rusya ile silah görüşmelerini durdurmaya çağıran Kirby, "Pyongyang'ı, Rusya'ya silah sağlamama ya da satmama konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere uymaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki silah görüşmelerinin "aktif şekilde devam ettiğine" dair ABD'nin nasıl istihbarat topladığının ayrıntılarına girmeyeceğini kaydeden Kirby, bu görüşmelerin son zamanlarda Rusya ve Kuzey Kore arasında halka açık görüşmelerin üzerine "inşa edildiğini" ifade etti.

Beyaz Saray, Mart 2023'te Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediğini gösteren istihbarat topladığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz'daki açıklamasında, Şoygu'nun Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini açıklamıştı.

ABD, 17 Ağustos'ta Rusya ve Kuzey Kore arasındaki silah ticareti anlaşmalarının "merkezinde olduğu" gerekçesiyle Slovakyalı Ashot Mkrtychev'e ait 3 firmayı yaptırım listesine almıştı.

Rusya'nın tutumu "kabul edilemez"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de Şoygu'nun Pyongyang ziyaretini kendilerine silah satmaya ikna etmek için kullandığını savundu.

Thomas-Greenfield, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek, İran'dan insansız hava araçları aldığına ilişin kanıtların olduğunu belirterek, o zaman bu yana bu silahları Ukrayna'daki savaşta kullandığı ifade etti.

Rusya'nın bu tutumunun "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Thomas-Greenfield, bu nedenle ABD'nin Rusya ve Kuzey Kore arasındaki silah görüşmelerine aracı olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını dile getirdi.