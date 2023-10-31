Haber: Mert Osman Erman

Yüzlerce kişi, İsrail'in Tel Aviv şehrinden gelen bir uçuşun varışından önce Makhachkala havaalanını basmıştı.

Birçok kişi Filistin bayrakları sallıyor ve antisemitik sloganlar atıyordu.

Rusya'nın bir federal cumhuriyeti olan Dagestan, çoğunluğunu Müslüman nüfusa sahiptir ve olayın Gazze çatışmasına duyulan öfkenin tetiklediği düşünülmektedir.

Güvenlik güçleri sonunda durumu kontrol altına aldı ve yerel yetkililere göre o zamandan beri 60'tan fazla kişi tutuklandı.

Makhachkala'daki olayların "sosyal ağlar aracılığıyla özellikle Ukrayna'dan Batı özel hizmetlerinin ajanları tarafından tetiklendiğini" söyleyen Putin, Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki bir toplantıda şunları söyledi: "Ölümcül kaosu kim örgütlüyor ve kim bundan faydalanıyor, bence artık açıkça ortaya çıkmıştır.

"Bu, dünya istikrarsızlığından en çok faydalanan şu anki hükümet elitleri ve onların uydularıdır."

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise "Gazze Şeridi'nde neler olup bittiğini gösteren TV görüntülerinin arka planına karşı - insanların, çocukların, yaşlı insanların ölümleri - düşmanların durumdan faydalanmasının ve durumu tahrik etmesinin çok kolay olduğunu" söyledi.

Dagestan valisi Sergei Melikov da olayların "Ukrayna topraklarından ihanet edenler tarafından" tahrik edildiğini ve bu kişilerin Morning Dagestan adlı bir Telegram kanalı kullanarak yapılıdığını söyledi.

Morning Dagestan, bölgenin Rus kontrolüne karşı çıkan İslamcı bir kanaldır ve Ukrayna'ya 2016'da kaçan eski bir Rus milletvekili olan Ilya Ponomarev ile ilişkilendirilmiştir ve Ukrayna vatandaşlığı verilmiştir.

Kanal, Pazar günü Makhachkala'dan Tel Aviv'e gelen bir uçuşun detaylarını yayınladı ve takipçilerine "beklenmeyen ziyaretçileri karşılamalarını" söyledi.

Melikov'un açıklamalarının ardından, kanal, Ponomarev veya Ukrayna ile herhangi bir bağlantısının olmadığını belirten bir açıklama yayınladı. Ponomarev'in, bu iddiayı geçen yıl desteklemeyi bıraktığını söylediği, ancak son aylardaki kendi açıklamalarının bu iddiayı yalanladığını söylediği belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, havaalanı ayaklanmasını kınadı. Beyaz Saray'daki bir brifing sırasında Rusya'nın iddiaları hakkında sorulduğunda, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, bunları "klasik Rus retoriği" olarak tanımladı.

"Bir şey ülkenizde ters gittiğinde, başkasını suçlarsınız," dedi.

"Batı'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece nefret, yobazlık ve tehdit, açık ve net."

Ayrıca, havaalanından gelen görü

ntüler ile 19. ve 20. yüzyılın sonlarında yapılan pogromlar arasındaki karşılaştırmaların "uygun" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada geniş çapta dolaşan videolar, havaalanına akın eden büyük bir kalabalığı gösteriyor, kapıları zorlayarak açıyor ve pistlere dökülüyor. Bazıları ayrıca dışarıda duran araçları durdurup, yolcuların belgelerini görmeyi talep ederken İsrail pasaportu arayışında görüldü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 20 kişinin, bazı polislerin de bulunduğu yaralanmalar yaşadığını ve ikisinin kritik durumda olduğunu bildirdi.

Olayın ardından Melikov, "Tüm Dağıstanlar, adil olmayan kişilerin eylemleri nedeniyle mağdurların acısını anlarlar" ancak havaalanındaki olayları "skandal" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin "İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere zarar verme girişimlerini son derece ciddi bir şekilde gördüğü" belirtildi.

"Ayrıca Rus yasal makamlarının tüm İsrail vatandaşlarının ve Yahudilerin iyi halini korumalarını ve ayaklanmacılara karşı sert önlemler almalarını bekliyoruz" denildi.