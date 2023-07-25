New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Miller, Erdoğan'ın Putin'le tahıl anlaşmasıyla ilgili görüş belirttiği açıklamasına atıf yaparak, öngörülen görüşmeden "başarı çıkacağına" inandıklarını belirtti.

Miller, soru üzerine, "Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Başkan Putin'i Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya teşvik etmek için daha fazla görüşme yapmak istediğini söyledi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda "bölgedeki tüm müttefiklerin ve ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacağını" belirten Miller, Türk ve Rus liderin bu konudaki görüşmesi hakkında, "Bu tartışmalardan bir miktar başarı çıkacağına dair umutlu olacağız." dedi.

Sözcü, deniz hattının dışında, diğer yollarla Ukrayna'dan yapılacak tahıl sevkiyatında eski hacimlerin yakalanmasının zor olacağını kaydetti.

Miller ayrıca, Rusya'nın Karadeniz tahıl girişiminden çekilmesinin ardından geçen hafta başlattığı füze ve insansız hava araçları saldırılarının çok sayıda sivili öldürdüğü ve yaraladığını, Rusların Tuna Nehri'ndeki tahıl gemilerini de hedef aldığını ifade etti.

İsrail Meclisi'nde bugün yapılan oylamaya değindi

Miller, İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylaması konusunda "talihsizlik" ifadesini kullandı.

Miller, tartışmalı Meclis kararının "mümkün olan en az çoğunlukla gerçekleşmesinin talihsizlik olduğunu" vurguladı.

Sözcü, İsrail'in bugün Knesset'teki denetim yasasının oldukça az farkla kabul edilmesi konusunda, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Demokraside büyük değişikliklerin mümkün olduğunca geniş bir fikir birliği çerçevesinde yapılması durumunda kalıcı olabileceği" yönündeki ifadelerini anımsattı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.

AA