Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Netanyahu’nun dün “ABD silahlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki en son açıklamasıyla ilgili soruya Miller, "Geçen hafta tartıştığımız yorumları anlamadığım gibi, bu yorumun da ne anlama geldiğini hiç anlamıyorum.” şeklinde cevap verdi.

Miller, şu ana kadar İsrail’e sadece bir adet yüksek kapasiteli mühimmat sevkiyatının durdurulduğuna, söz konusu sevkiyat ile ilgili incelemenin devam ettiğine işaret etti.

ABD’nin yıllardır İsrail'in güvenliğine kendisini adadığına ve İsrail’e başka silahlar da sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Miller, “Bunda bir değişiklik olmadı, dolayısıyla bu (Netanyahu’nun) yorumlarının neyle ilgili olduğundan emin değilim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, dün de hükümet toplantısında, ABD’nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu savunmuştu.