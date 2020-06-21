Daha önce yazdığımız beş makalede Trump’un ABD derin devleti adına küresel sermaye ile (küresel Yahudi sermayesi/Siyonist sermaye-Rothschield Ailesi) yaptığı mücadeleyi takdir etmekle birlikte kuyruğu (dümeni) onların eline vererek bu işi nasıl becereceğini anlamakta zorlandığımızı ifade etmiştik.... Damat Yahudi, enerji bakanı, tarım bakanı, hazine bakanı ve FED Yahudi, ekonomi onların elinde bu iş nasıl olacak diye hayret etmiştim. Türkoloji meselesini bitirdikten sonra yazacağım büyük İsrail planı araştırmasında bu konuları derinlemesine ele alıp analiz edeceğiz, bu işi hiç kimsenin ele almadığı boyutu ile değerlendireceğiz.

Trump’un şu ana kadar küresel Yahudi lobisi ile yaptığı sözde mücadele (!) hiçbir noktaya hiç bir hedefe varmamıştır. Çünkü bu mücadelede bir yol haritası çizilmemiştir. Bunu nasıl tespit ediyoruz? Bir defa; Trump İsrail ne dediyse verdi, ne istediyse yaptı. Suriye’nin parçalanması, İran’ın sıkıştırılması, Irak’ın dağıtılması, Büyük Ortadoğu Plânı (BOP), Sudan’ın bölünmesi, Suriye’nin bölünmesi, Yemen ve Libya iç savaşları vs. Bütün bunlar 1982’de Oded Yinon tarafından ortaya konmuş olan İsrail’in güvenliği ve büyümesi planının bir takvim dâhilinde gerçekleştirilmesine dayanmaktadır. Asrın Barış Plânını yaptığınızı söylüyorsunuz, Müslümanların topraklarını İsrail’e hediye ediyorsunuz. Golan’ı hiçbir ABD Başkanı İsrail’e verememişti ama Trump el sırtından verdikçe veriyor. İsrail’de ona iltifat ediyor:

Filistin yetkilileri; İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara yönelik olarak , "Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir." İfadesini kullandılar.

El cebinden bonkerlik, cömertlik tamda budur.

Küresel Yahudi Lobisi/sermayesi parasını büyük oranda ABD’den Çin’e çekmek istiyor. Böylece sermayeyi tek sepete koymuyor, dağıtarak emniyete alıyor: Küresel sermayenin anavatanı İngiltere, küresel sermayenin esir vatanı AB, küresel sermayenin yeni vatanı Çin ve küresel sermayenin kâğıttan kaplanı ABD olmak üzere 4’e bölmek istiyor. AB’yi yeni birlikten ayırdığı İngiltere üzerinden yönetecek, ABD’yi Çin’le dengeleyecek ve şamar gücü olarak kullanacak, Çin üzerinden üretim ekonomisini ve dünya ticaretini kontrol ederek, İslam dünyasını başkalarına askeri güç kullandırarak doğudan ve batıdan sıkıştırarak imha edecek, zaten kimliksiz ve kişiliksiz hale getirilmiş dünya halkları bunların kuracağı tirani diktatörlüğe itaat edecek, böylece tam dünya hâkimiyeti başlayacaktır.

ABD derin devleti ve ABD ulus devleti, BOP Projesi ortaya atıldığında sandı ki; tam dünya hâkimiyeti ABD’nin liderliğinde kurulacak ve dünyanın tek hâkimi ABD olacak. Bunun böyle olmadığı geçtiğimiz 20 yıl içinde açıkça ortaya çıktı. Sermaye Çin’e kaçırıldı, Çin’in iktisadi gelişmesinin önü açıldı, ABD’nin önümüzdeki on yıl içinde ikinci sınıf devlet haline getirilmesinin plânları yapıldı. Bu plân hızla işliyor, her geçen gün ABD güç ve zaman kaybediyor.

İngiltere üzerinden HEİNEKEN modeli adı verilen ve Avrupa’nın şehir devletçiklerine (62 küçük devlet) dönüştürülmesi projesini yürürlüğe sokmaya karar verdiler. (Bu projeyi ileriki günlerde yazacağım.) ABD için yapılmış plânda Amerika’nın 6’ya bölünmesi tasarlanmıştır.1. Kaliforniya, 2. Merkezi Kuzey Amerika, 3. Atlantik Amerikası, 4. Teksas Cumhuriyeti, 5. Alaska, 6. Hawai Adaları

Rus Profesör Igor Panarin, 2010 yılında ABD’nin bölüneceğini öne sürdü. Bu tezin temel mantığı şudur; 1992’de SSCB nasıl ki 16’ya bölündü, ABD’de sarsıntısız ve çatışmasız bölünecektir.

Panarin’in teorisine göre, ABD, ülkenin batısında kurulacak Çin etkisindeki "California Cumhuriyeti", Meksika etkisindeki"Texas Cumhuriyeti", ülkenin doğusunda başkent Washington D.C. ve New York’u da içine alan bölgede kurulacak AB etkisindeki"Atlantik Amerikası", Kanada etkisindeki "Merkezi Kuzey Amerika Cumhuriyeti", Japon ya da Çin’in himayesindeki “Hawaii” ve Rusya’ya katılacak olan “Alaska’dan” oluşan altı parçaya bölünecek…

PANARİN’E GÖRE ABD’NİN BÖLÜNME PLÂNI

Panarin biraz hissi birazda aceleci davranarak ABD’nin 2010 yılında dağılacağını söylemiştir. ABD’nin dünya ekonomisi içindeki payı %25’in altına düşmeden bu bölünmenin gerçekleşmeyeceğini doğru okuyamamıştır. Bu da, sermayenin büyük ölçüde Çin’e taşındıktan sonra mümkün olacağı değerlendirilmeliydi. Panarin, eski Rusya toprağı ve Rusların da Alaska’da gözü olduğu için hem zamanlamada hem payın bölüşümünde hataya düşmüştür. Hâlbuki Alaska tarih boyunca madenlerine el sürülmemiş kaynaklarla dolu bakir toprak parçasıdır. Küresel sermayenin burayı Rusya’ya bırakması asla düşünülemez. Uyduruk bir cumhuriyet olarak tekellerinde kalacaktır.

ABD’nin 50 eyalete bölünmesi teknik olarak mümkün değildir. Bazıları ABD bölünecek derken kantarın topuzunu kaçırıyorlar ABD’nin tuzla buz olacağını sanıyorlar. Hâlbuki ABD’nin ekonomik-sosyal haritalarına, ulaştırma plânı, hava ve deniz limanlarına baktığınız zaman tek bir ulus devlet misyonuna göre inşa edilmiştir. ABD’nin bölünebilmesi için kendi kendine yeterli parçacıkların ortaya çıkması gereklidir. Kaliforniya ve çevresi(WEST), Texas ve civarı (SOUTH) , devletin yönetim merkezi Atlantik olmak üzere 3 parçaya bölünmesi daha makul gözükmektedir. Daha sonra devletler tekrar çatışır mı? Birbirlerinden toprak talebinde bulunur mu, burası ayrı bir inceleme konusudur. Esasen ABD iç savaşının üzerinden çok zaman geçmemiştir, şimdiki nesillerin 4. babaları bu savaşa katılmıştır. İç savaş hikâyeleri, Kızılderililerin imhası, hispanik sorunu, Meksika ile ABD arasındaki problemler bu bölünmenin şeklini tayin edecektir.

Missouri'nin arkasında Fransa var. Parçalanma ve ayaklanma Teksas’dan başlayacağı { Teksas da zengin (petrol)} söylense de son olaylar gösterdi ki; küresel sermaye bütün eyaletlerde ayaklanmayı başlatacak güce sahiptir. Öncü olaylarla Pentagon’un reflekslerini ölçerek esaslı bir harekât plânı hazırlığı yaptıkları değerlendirilebilir.

Bölünme olursa 3 başkent olur... Washington, Houston ve San Fransisco...

2017’de V. Lance Tarrance ABD için şöyle bir bölünme haritası ortaya koymuştur.

Oregon, Washington ve İngiliz Kolombiyası’ndan oluşacak Kaskadya Çöl Ülkesi, Kaliforniya Cumhuriyeti, Teksas Cumhuriyeti, Dixie, Vermont Cumhuriyeti, Dağlık Front Range, Orta Batı, New England Ovalar Ülkesi

Bütün bu değerlendirmelerden sonra şu sonuca varabiliriz: Bir atasözümüzde olduğu gibi; “şüyuu vukuundan beter” böyle olacak denmişse, böyle olacaktır. Böyle bir söylenti çıkmışsa ABD bölünecektir.

Bu konuyu analiz etmeye devam edeceğiz.

Panarin biraz hissi birazda aceleci davranarak ABD’nin 2010 yılında dağılacağını söylemiştir. ABD’nin dünya ekonomisi içindeki payı %25’in altına düşmeden bu bölünmenin gerçekleşmeyeceğini doğru okuyamamıştır. Bu da, sermayenin büyük ölçüde Çin’e taşındıktan sonra mümkün olacağı değerlendirilmeliydi. Panarin, eski Rusya toprağı ve Rusların da Alaska’da gözü olduğu için hem zamanlamada hem payın bölüşümünde hataya düşmüştür. Hâlbuki Alaska tarih boyunca madenlerine el sürülmemiş kaynaklarla dolu bakir toprak parçasıdır. Küresel sermayenin burayı Rusya’ya bırakması asla düşünülemez. Uyduruk bir cumhuriyet olarak tekellerinde kalacaktır.

ABD’nin 50 eyalete bölünmesi teknik olarak mümkün değildir. Bazıları ABD bölünecek derken kantarın topuzunu kaçırıyorlar ABD’nin tuzla buz olacağını sanıyorlar. Hâlbuki ABD’nin ekonomik-sosyal haritalarına, ulaştırma plânı, hava ve deniz limanlarına baktığınız zaman tek bir ulus devlet misyonuna göre inşa edilmiştir. ABD’nin bölünebilmesi için kendi kendine yeterli parçacıkların ortaya çıkması gereklidir. Kaliforniya ve çevresi(WEST), Texas ve civarı (SOUTH) , devletin yönetim merkezi Atlantik olmak üzere 3 parçaya bölünmesi daha makul gözükmektedir. Daha sonra devletler tekrar çatışır mı? Birbirlerinden toprak talebinde bulunur mu, burası ayrı bir inceleme konusudur. Esasen ABD iç savaşının üzerinden çok zaman geçmemiştir, şimdiki nesillerin 4. babaları bu savaşa katılmıştır. İç savaş hikâyeleri, Kızılderililerin imhası, hispanik sorunu, Meksika ile ABD arasındaki problemler bu bölünmenin şeklini tayin edecektir.

Missouri'nin arkasında Fransa var. Parçalanma ve ayaklanma Teksas’dan başlayacağı { Teksas da zengin (petrol)} söylense de son olaylar gösterdi ki; küresel sermaye bütün eyaletlerde ayaklanmayı başlatacak güce sahiptir. Öncü olaylarla Pentagon’un reflekslerini ölçerek esaslı bir harekât plânı hazırlığı yaptıkları değerlendirilebilir.

Bölünme olursa 3 başkent olur... Washington, Houston ve San Fransisco...

2017’de V. Lance Tarrance ABD için şöyle bir bölünme haritası ortaya koymuştur.

Oregon, Washington ve İngiliz Kolombiyası’ndan oluşacak Kaskadya Çöl Ülkesi, Kaliforniya Cumhuriyeti, Teksas Cumhuriyeti, Dixie, Vermont Cumhuriyeti, Dağlık Front Range, Orta Batı, New England Ovalar Ülkesi

Bütün bu değerlendirmelerden sonra şu sonuca varabiliriz: Bir atasözümüzde olduğu gibi; “şüyuu vukuundan beter” böyle olacak denmişse, böyle olacaktır. Böyle bir söylenti çıkmışsa ABD bölünecektir.

Bu konuyu analiz etmeye devam edeceğiz.