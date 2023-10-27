Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Tlaib, İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrından dolayı kendisini "Antisemitik eylemler" gerekçesiyle kınamak için karar tasarısı sunan vekile yönelik: "Marjorie Taylor-Greene'in akıl almaz karar tasarısı, İslamofobiktir ve savaş karşıtı, barış yanlısı Yahudilere bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Devam eden şiddetin durdurulmasını ve ateşkesi isteyen Yahudilerin yanında olduğunu belirten Tlaib, "Sindirilmeyeceğim, insanlığımdan mahrum edilmeyeceğim, susturulmayacağım." ifadelerine yer verdi.

Greene, Temsilciler Meclisinde, Tlaib'in İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrının "antisemitik olduğu" gerekçesiyle kınanması için karar tasarısı sunarak, "Tlaib, Temsilciler Meclisinde Hamas yanlısı bir başkaldırma düzenlemiş, birçok kez Yahudi karşıtı hareketlerde bulunmuş ve İsrail'e olan nefretini göstermiştir." ithamında bulundu.

Greene'in, Tlaib hakkında sunduğu tasarı Temsilciler Meclisinin göreve başladığı 1 Kasım'dan itibaren 48 saat içinde oylanması gerekiyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.