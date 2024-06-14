Miller, Washington'da düzenlediği basın brifinginde İsrail'in Refah'ta sürdürdüğü saldırıları "son derece yakından" takip ettiklerini dile getirerek, "Onların (İsrail'in), Gazze ve Han Yunus'taki gibi askeri anlamda kapsamlı bir saldırı başlattığını görmedik. Mevcut saldırılar, sivil halk üzerinde dramatik sonuçları olan ancak 'sınırlı saldırı' şeklinde nitelenebilecek bir durum." dedi.

Bir milyondan fazla insanın Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını belirten Miller, bu insanlara yardım ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Miller, "Saldırıların kendisine baktığımızda yine de daha önce gördüklerimizden ve uyardıklarımızdan biraz daha farklı görünüyor." diye konuştu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.