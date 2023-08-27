ANKARA AA- ABD hükümetinin İhale Yönetim Sistemi'nin (SAM) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Deniz Piyadelerinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası edinimine ilişkin detaylar paylaşıldı.

ABD Donanmasının bu kapsamda, 44 roket fırlatıcıyla havan toplarını imha etmek için geliştirilmiş yaklaşık 1840 Tamir füzesi edineceği belirtildi.

Söz konusu satın almanın maliyetine dair bilgi paylaşılmazken kamuya açık rakamlara göre yalnızca Tamir füzeleri 200 milyon doları bulabilecek.

Deniz Piyadeleri, Temmuz ve Ekim 2022'de "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini test etmişti.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan "Demir Kubbe" sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.