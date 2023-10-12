Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "terörizm, sivil itaatsizlik ve silahlı çatışma" nedeniyle İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısı "seyahatinizi gözden geçirin" anlamına gelen 3. seviyeye çıkarılırken, abluka altındaki Gazze Şeridi için ise "seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviye korundu.

Açıklamada, "Terörist gruplar, tek başına hareket eden teröristler ve diğer şiddet yanlısı aşırılık yanlıları İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de olası saldırılar planlamaya devam etmektedir. Teröristler ve şiddet yanlısı aşırılık yanlıları, turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları/alışveriş merkezlerini ve yerel hükümet tesislerini hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarıda bulunmadan saldırabilir." ifadelerine yer verilerek, söz konusu bölgelerde şiddet olaylarının yaşanabileceğine dair uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin "ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan Hamas" tarafından kontrol edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bölgede ve sınırlarda güvenlik ortamının "tehlikeli ve istikrarsız olduğu" belirtildi.

Açıklamada, Gazze ile İsrail ve Mısır arasındaki sınır geçişlerinin de kapatılabileceği belirtilerek, bölgeye seyahat edilmesi halinde "süresiz kalışa hazırlıklı olunması" uyarısı yapıldı.

Seyahat etmeyi düşünen kişilere, Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarda ABD hükümetinin "yardımına dayanmayan plan yapmaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria içinse ABD hükümeti çalışanlarının görev harici kişisel seyahatlerinin kısıtlandığı bildirildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.