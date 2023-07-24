Haber: Mert Osman Erman

Hafta sonu boyunca birçok büyük şehirde sıcaklık rekorları kırıldı ve 56 milyon Amerikalı Pazartesi günü aşırı sıcaklık uyarıları altında başladı.

Temmuz ayının artık birkaç yüzyılın en sıcak ayı olması bekleniyor.

Pazar günü Arizona'nın Phoenix şehri, 43°C (110°F) üzerindeki rekor kırma sıcaklık serisini 24. güne uzattı.

En az 18 ısıl stresle ilişkili ölüm Nisan ayından bu yana çevreleyen Maricopa County'de meydana geldi ve 69 ölüm daha soruşturuluyor.

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Bu arada, Teksas'ın sınır kenti El Paso'da yaşayanlar 38°C (100°F) üzerindeki sıcaklıkların 38. gününü yaşadılar.

Milli Park Hizmeti de Güneybatı bölgesindeki parklarına gelen ziyaretçiler arasında en az dört ölüm bildirdi.

Pazar günü Nevada'daki Valley of Fire State Park'ta 45°C (114°F) kadar yüksek sıcaklıkların olduğu sırada iki kadın doğa yürüyüşçüsü ölü bulundu. Polis henüz kimliklerini veya ölüm nedenini açıklamadı.

Güney Florida ve Keys'teki okyanus sıcaklıkları önümüzdeki günlerde doğuya doğru genişlerken olağanüstü yüksekliklere ulaşabilir.

BBC Weather'a göre, sıcak dalgası "sıcak hava kubbesi" adı verilen büyük bir yüksek basınç alanı tarafından oluşturulmuştur.

Bu kubbe içinde, hava yüzeyden ısıtılır ve üstten gelen sıcak hava tarafından yerinde hapsedilir.

BBC Weather'dan meteorolog Simon King, "Bu hafta boyunca, sıcak hava kubbesi genişleyecek ve neredeyse tüm ABD kıtasına daha sıcak ve ortalamanın üzerinde sıcaklıklar getirecek" dedi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin İklim Tahmin Merkezi, bu son sıcak dalgasının iki hafta daha süreceğini söylüyor.

Ulusal Oşinografi ve Atmosfer İdaresi'nin verilerine göre, ABD bu yıl 13.000'den fazla yüksek sıcaklık rekoru kırmış ya da eşitlemiş ve 16.000'den fazla düşük sıcaklık rekoru kırmıştır.

Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle ısı dalgalarının daha sık, daha yoğun ve daha uzun süreli hale geldiğini söylüyor.

Washington eyaletinin Demokrat valisi Jay Inslee, Pazar günü ABC News'e verdiği demeçte dünya çapında rapor edilen sıcak dalgalarının "Dünya'nın bize bağırması" olduğunu belirtti.

"Fitil yıllardır yanıyordu ve şimdi iklim değişikliği bombası patladı" dedi.

"Bilim adamları bize bu yeni çağın geldiğini söylüyor. Bu sonuçların çağı."