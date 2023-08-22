ANKARA AA- Blinken, yaptığı yazılı açıklamada,"10 yıl önce Esed rejimi ölümcül sarin gazı roketleri Şam'ın Guta bölgesine attı ve bu 1400'den fazla insanı öldürdü. ABD, Guta saldırısının ve Esed rejiminin yaptığı diğer kimyasal saldırıların kurbanlarını ve saldırılardan kurtulanları anıyor ve onurlandırıyor. 10 yıl sonra bu korkunç eylemlerin sorumluları için adalet aramaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2118 sayılı kararı kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine rağmen Şam yönetiminin kimyasal silah programını "doğrulanabilir" şekilde ortadan kaldırmadığını belirten Blinken, "Suriye halkının ve sivil toplumun, Suriye'de işlenen zulümlere ilişkin adalet ve hesap sorulması yönündeki çağrılarını desteklemeye ve insan haklarına saygı duyulan bir gelecek için Suriyelilerin yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Beyaz Saray açıklaması

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada da "Esed rejimi Şam'ın Guta bölgesinde çoğu çocuk 1400'den fazla insanı öldüren korkunç bir kimyasal saldırı düzenledi. O sabahın erken saatlerinden kalma korkunç görüntüler bugün hala aklımızdan çıkmıyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Şam yönetimine destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye ve Rusya, uluslararası yükümlülüklerine uymalı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün çalışmalarını engellemeye son vermelidir. Küresel toplum, Suriye'deki zulümlerin kurbanları ve hayatta kalanları için adalet aramayı ve faillerin yaptıklarından sorumlu tutulmasını teşvik etmeyi sürdürecek."

Doğu Guta katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.