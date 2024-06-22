Washington Post’un (WP) haberine göre, üst düzey yetkili Miller, çalışma arkadaşlarına 8 aydır ailesini çok az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını duyurdu. Miller, Gazze’de devam eden saldırıların her şeyi tükettiğini, aile gerekçesi olmasa, işinde kalıp Gazze politikaları konusunda aynı fikirde olmadığı yönetim ile mücadele etmeyi tercih ettiğini belirtti.

Miller’in uzun süredir Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ve Biden yönetiminin 8 aydır devam eden İsrail’in Gazze saldırılarına yönelik “ayı kucaklaması” adını verdiği yaklaşımını eleştirdiği ifade edildi. Miller’i tanıyan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili WP’ye, Miller için “İsrail-Filistin de dahil olmak üzere bölge söz konusu olduğunda kesinlikle yönetim yetkililerinin daha ilerici tarafında yer alıyordu ancak aynı zamanda hiçbir zaman 'her şeyi yakıp pragmatizmden vazgeçen' tipte olmadı" ifadelerini kullandı. Yetkili, Miller’in her zaman ABD'nin Filistin haklarını ve devletini desteklemesi gerektiğini savunduğunu belirterek, hükümetteyken yaptığı savunuculuğun genellikle sessiz ve ölçülü olduğunu kaydetti.

Miller’in işten ayrılması, Biden yönetiminde İsrail-Filistin politika yapımında rol alan en üst düzey bir yetkilinin istifası olarak dikkati çekti.

Biden Yönetiminde Gazze Politikasına Tepki İstifaları

ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi genel müdürü Josh Paul, Ekim 2023’te Biden’in Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden’in Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Ataması Biden tarafından yapılmış İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, 15 Mayıs’ta, Call’dan bir hafta önce de ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Yahudi kökenli Binbaşı Harrison Mann de ABD’nin Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle istifa eden isimler arasına katılmıştı. ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" diyerek başından aşağı benzin döküp kendisini ateşe vermişti.