İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayısının paylaşılmamasına ilişkin yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin oyuna sunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılmasını engellemeyi öngören tasarı, 144 "hayır" oyuna karşı 269 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için Senatodaki oylamadan da geçmesi gerekiyor.

"Soykırımın reddi"

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, tasarının desteklenmesini "iğrenç" olarak tanımladı.

"Bu, soykırımın reddidir. Meclis üyeleri, Filistinlilerin ölü sayısının dile getirilmesini bile yasaklamak istiyor." diyen Tlaib, Mecliste Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını okudu.