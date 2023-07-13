New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Aliyev'e, ABD'nin, iki ülke arasındaki "müzakerelere verdiği desteği" yinelerken görüşmelerde "yaratıcılık, esneklik ve uzlaşma ihtiyacına" vurgu yaptığını aktardı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Laçin koridorundan ticari, insani ve özel araçların ücretsiz geçişine duyulan ihtiyacın altını çizdi. Kalıcı ve onurlu bir barışa yönelik müzakerelerde her iki tarafın da olumlu ivmeyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Blinken, Twitter'dan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştüğü bilgisine yer vermişti.

Blinken paylaşımında, "Dün Azerbaycan ile barışı sağlamak için devam eden çabalara güçlü desteğimi yinelemek için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan ile konuştum. Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışa giden tek yol, doğrudan diyalog ve diplomasidir ve bunu kolaylaştırmaya yardımcı olmaya kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

AA