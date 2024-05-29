Çin'in, "bağımsızlık yanlısı" ve "ayrılıkçı" olarak gördüğü Lai Ching-te'nin Tayvan'ın yeni lideri seçilmesinden beri Ada'ya yönelik hamleleri artarak devam ediyor.

Yasa gereğince Tayvan'ın işgalden korunmasına yardım etmekle yükümlü ABD, bu kapsamda Çin'in "artan tehditlerinin" ardından, Tayvan'a kıdemli diplomat Raymond Greene'i yeni temsilci olarak görevlendirdi.

Taipei'de fiili büyükelçilik görevini yürüten Amerikan Enstitüsü, Greene'in, görevi yazdan itibaren mevcut temsilci Sandra Oudkirk'ten devralacağını duyurdu.

Greene, daha önce ise Taipei'de Amerikan Enstitüsünün başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Tayvan'ın yeni lideri Lai, Tayvan'ın egemen ve bağımsız ulus olduğuna işaret ederek, Pekin yönetimini "askeri gözdağını" sonlandırmaya çağırmıştı.

Çin, Ada çevresinde askeri tatbikat yapmıştı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adlı tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla 2 gün süren tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtilmişti.