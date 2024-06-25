Biden, sosyal medya platformu X hesabından Filistin asıllı Müslüman çocuğa yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu olaydan "derin rahatsızlık" duyduğunu belirten Biden, "Hiçbir çocuk şiddet içeren bir saldırıya maruz kalmamalıdır, kalbim ailesiyle birlikte." ifadesini kullandı.

Filistin asıllı anne ile 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları, 19 Mayıs'ta yaşadıkları sitenin havuzuna inmiş, Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girmişti.