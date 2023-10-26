Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda meydana gelen çarpışmalara ilişkin konuştu.

Başkan Biden, Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin olay anında bölgede "tehlikeli ve yasa dışı" şekilde hareket ettiğini aktardı.

Filipinler'in, münhasır ekonomik bölgesinde rutin bir ikmal görevi yaptığını belirten Biden, "Çok açık olmak istiyorum. ABD'nin, Filipinler'in savunmasına bağlılığı sarsılmazdır." diye konuştu.

Biden, "Filipinler'e ait hava araçlarına ya da askeri güçlere yapılacak herhangi bir saldırı, Filipinler'le Karşılıklı Savunma Anlaşmamızı uygulamaya koyacaktır." dedi.

"Ülkemizi Çin'in bu hakaretine karşı durmaya davet ediyorum"

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, basına, Çin'in Filipinler'i "ABD'nin kuklası" gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Teodoro, "Çin'in en sevdiği söylem, tüm bunların ABD'nin bir oyunu olduğu ve bizim yalnızca ABD'nin kuklası ya da ABD'lilerin oyun kurallarına uyan astları olduğumuz söylemidir." diye konuştu.

Çin'in bu "söyleminin, tüm Filipinlere "hakaret niteliğinde" olduğunu belirten Teodoro, "Ülkemizi Çin'in bu hakaretine karşı durmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filipinler, tartışmalı sulardaki iki gemisine Çin'e ait gemilerin çarptığını duyurmuştu

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir gemi ile bir "milis gemisinin", Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile orduya ait ikmal gemisine çarptığını bildirmişti.

Çarpışmaların "şiddetle" kınandığı açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik gemisinin "tehlikeli, sorumsuz ve yasa dışı" eyleminin, "mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığı" ifade edilmişti.