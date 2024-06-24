Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Gürcistan'da tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe girmesi dahil yaşanan son gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Borrell, Gürcü hükümetinin politikalarına bu doğrultuda devam etmesinin önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Borrell, "Açık olan bir şey var ki Gürcistan'ın üyeliği için kapı açık. Ancak hükümet aynı yolda devam eder, yaptıklarını yapmaya devam ederse bu kapı kapanacak ve sonuçlarına Gürcü halkı katlanacaktır. Eğer işler bu şekilde devam ederse Avrupa Birliği kapısı açık olmayacaktır." dedi.

AB bakanlarına, Gürcistan'daki durumu ele almak üzere uygulanabilecek çeşitli kısa ve orta vadeli tedbirleri detaylandıran bir rapor sunduğunu belirten Borrell, bugünkü toplantıdan karar çıkmayacağını ancak bakanların bu konuyu tartışacağını dile getirdi.

Borrell, olası tedbirler arasında "Avrupa Barış Fonu" aracılığıyla verilen destek ile Gürcistan hükümetine doğrudan sağlanan bazı mali destek kanallarının durdurulması ve üst düzey siyasi temasların azaltılması olduğunu söyledi.

Yüksek Temsilci, söz konusu olası önlemlerle sivillerin hayatını olumsuz etkilemeyi amaçlamadıklarını vurgulayarak, "Sivilleri etkilemek istemiyoruz. Sivil halka daha fazla acı çektirmek istemiyoruz." diye konuştu.