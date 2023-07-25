Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Adalbert Jahnz, Ukrayna tahılının ihraç edilmesi hakkındaki soruyu yanıtlarken, Litvanyalı bakanlardan bir mektup aldıklarını, mektupta Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlardan dünyaya sevk edilmesi önerisi bulunduğunu teyit etti.

Jahnz, Litvanya'nın mektubuna kısa sürede cevap vereceklerini belirterek AB'nin tahıl ihracatı için Karadeniz dışında karadan oluşturulan ve "dayanışma yolları" adı verilen hatlar bulunduğunu hatırlattı.

Sözcü Jahnz, "Bu dayanışma yollarının hepsi önemlidir. AB Komisyonu, bu hatların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Baltık koridoru da çok önemli bir hattır. Bunun üzerinde de çalışacağız." dedi.

Litvanyalı üç bakan tarafından AB Komisyonuna gönderdikleri mektupta Baltık ülkelerindeki limanların Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin sevk edilmesi için alternatif ve güvenilir bir yol olabileceği belirtilmişti.

Mektupta Baltık ülkelerindeki limanların yılda 25 milyon ton tahılın piyasalara gönderilmesine imkan verebileceği ifade edilmişti.

Öte yandan AB ülkelerinden Ukrayna'ya komşu Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya ile Bulgaristan ise kendi çiftçilerinin ürettiği tahılın fiyatının düşeceği endişesiyle haziran ayında Ukrayna tahılının kısıtlanması konusunda AB'nin kendilerine izin vermesini istemişti. AB Komisyonu, bu kısıtlama talebine eylüle kadar izin vermişti.

AB üyesi 5 ülke, geçen hafta ithalat yasağının yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etmişti.

Ukrayna ise AB Komisyonunun "tahıl koridorları" kurmasını istiyor. Ukrayna'nın bu yöndeki talebini geçen günlerde AB Komisyonuna ilettiği bildirildi.

AB Komisyon sözcülerinden Miriam Garcia Ferrer, Ukrayna'nın talebini aldıklarını belirterek bunun tahıl sevkiyatı yapan bazı firmaların uğradığı zararın tazmin edilmesini içerdiğini söyledi.

"Bu konuları değerlendiriyoruz. Uygun zamanda cevap vereceğiz." diyen Ferrer, Ukrayna'nın yanı sıra Ukrayna'nın komşuları ve Moldova ile kurdukları koordinasyon platformunun son olarak dün konu hakkında görüştüğünü, çözüm bulmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.

AA