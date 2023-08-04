Brüksel

Borrell, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Rusya gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmalı. Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmeye ikna etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda İngiliz The Guardian gazetesinde görüş yazısı kaleme alan Borrell, geçen ay Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin toptan buğday ve mısır fiyatlarında ani artışa neden olduğuna dikkati çekti.

Borell, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini takiben Ukrayna'nın tahıl depolama tesislerini ve liman altyapısını hedef alarak yok etmeye başlamasının da bu durumda etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya kesintiye uğrayan arz ve yüksek fiyatlar ile uğraşırken, Rusya şimdi kendi yarattığı bir sorunu çözüyormuş gibi davranarak ikili tahıl sevkiyatı teklifleriyle özellikle Afrika'daki savunmasız ülkelere yaklaşıyor. Bu, gıdayı kasıtlı olarak bir silah olarak kullanmak için alaycı bir politikadır."

"Türkiye ve BM'yi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Borrell, "BM ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sürdürmek için yorulmak bilmeyen çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu ve tüm ülkeleri küresel gıda güvenliğini desteklemek için kendi yardımlarını artırmaya çağırıyoruz. Tüm ortaklarımızdan Afrika Birliği'nin yaptığı gibi, Rusya'yı müzakerelere geri dönmeye ve Ukrayna'nın tarımsal altyapısını hedef almaktan vazgeçmeye çağırmaya davet ediyoruz. Tek ses ve net olursak Rusya'nın anlaşmaya dönmesini sağlayabiliriz."

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

AA