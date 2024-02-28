Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerle Ukrayna'ya askeri teçhizat alınmasını teklif etti.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Avrupa savunmasının güçlendirilmesine ilişkin konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılına girdiğini ifade eden von der Leyen, Rusya'ya, Kuzey Kore'nin mühimmat, İran'ın da insansız hava aracı (İHA) sağladığını anımsattı.

Von der Leyen, "Gazze'de devam eden savaş ve Orta Doğu'daki geniş çaplı istikrarsızlık, bölge ve ötesinde bir güvensizlik ve çatışma dönemine işaret ediyor." dedi.

"Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği üzerinde çalışmaya başlamamız gerekiyor." diyen von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını, ulusal savunma bütçelerinin geçen yıla göre yüzde 20 yükseldiğini kaydetti.

Von der Leyen, savunma sanayisi ve üretim kapasitesini artırma konusunda da çok önemli adımlar attıklarına işaret ederek, Avrupa'da mühimmat üretimini 2025 yılı sonuna kadar ikiye katlayacaklarını ve yılda 2 milyondan fazla top mermisi üreteceklerini belirtti.

"Daha yapacak çok şey var ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan von der Leyen, hazırlıklı olunması, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini acil olarak yeniden inşa etmesi, yenilemesi ve modernleştirilmesi gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, Avrupa'nın savunmaya daha fazla kaynak ayırması gerektiğini vurgulayarak, gelecek haftalarda ilk Avrupa Endüstriyel Savunma Stratejisi ile ilgili tekliflerini sunacaklarını söyledi.

Stratejinin ve birlikte hazırlanan Savunma Yatırım Programı'nın temel amaçlarından birisinin ortak savunma alımlarına öncelik vermek olduğunu bildiren von der Leyen, ön alım anlaşmalarıyla savunma sanayisine birlikte sipariş verebileceklerini aktardı.

"Avrupa savunma sanayisinin sermayeye erişime ihtiyacı var." diyen von der Leyen, kamu ve özel sektörü savunma sanayisine destek vermeye çağırdı.

Von der Leyen, AB seçimleri sonrasında belirlenecek yeni komisyonda savunma alanından sorumlu bir üyelik fikrini desteklediğini vurguladı.

Rus varlıkları

"Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen beklenmedik karların Ukrayna'ya ortaklaşa askeri teçhizat satın alınmasında kullanılması konusunu görüşmeye başlama zamanı geldi." ifadesini kullanan von der Leyen, bu parayı kullanmanın güçlü bir sembol olacağını, Avrupa ve Ukrayna'yı daha güvenli hale getireceğini belirtti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.