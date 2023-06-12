Brüksel

Von der Leyen, bu hafta boyunca Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika'da liderler seviyesinde çeşitli temaslarda bulunacak.

Ziyaret kapsamında, Von der Leyen'in görüşmelerinde AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üye olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ticaret anlaşmasındaki son durumu ele alması bekleniyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamıştı.

Taraflar, 20 yılı bulan müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını açıklamıştı.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecekti.

Özellikle çevreciler anlaşmaya karşı çıkıyor ve bunun Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uymadığını, iklim ve halka zarar vereceğini iddia ediyor.

Von der Leyen'in, Meksika ziyaretinde ise AB ile Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncelleme sürecini ele alması bekleniyor.

AB ve Meksika arasında mevcut ticaret anlaşması 2000'de yürürlüğe girmişti.

AB Komisyonu, 2020'de Meksika'yla 4 yıl yürütülen ticaret anlaşması güncellenme müzakerelerinin tamamlandığını açıklamıştı.

Anlaşmayla, AB ile Meksika arasındaki tüm mal ve ürün ticareti gümrüksüz yapılacak.

AB ve Meksika şirketleri karşılıklı olarak kamu ihalelerine erişim hakkı kazanacak. Taraflar, Paris İklim Anlaşması'na uygun davranacak. Yatırımların korunması, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları ile ilgili maddeler anlaşmada yer alacak.

Ancak bu anlaşma güncellemesi halen yürürlüğe giremedi.

Von der Leyen'in Latin Amerika ziyaretinin Şili kısmında ise kritik ham maddelerde iş birliği konusunun ön plana çıkması öngörülüyor.

AB, bu ürünlerde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için Şili ile daha yakın çalışmak istiyor.

AA