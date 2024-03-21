Ankara

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Niinistö ile yaptığı basın toplantısında, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bunun Avrupa'ya yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından "barışın kalıcı olmadığı ve Avrupa'nın ekonomik, askeri, konvansiyonel veya siber güvenlik konusunda yeterli çabayı göstermediğinin" ortaya çıktığını kaydeden von der Leyen, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in hırsının Ukrayna'da bitmediği biliyoruz." yorumunda bulundu.

Von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte Niinistö'den Avrupa'nın sivil ve savunma hazırlıklarının nasıl artırılabileceğine ilişkin bir rapor sunmasını istediğini aktardı.

Finlandiya'nın savunma hazırlıklarının bir örnek teşkil ettiğini dile getiren von der Leyen, "Finlandiya'dan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu özel bir zihniyet ve Avrupa'da daha yaygın bir şekilde benimsememiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Von der Leyen, söz konusu raporun Borrell ve üye ülkeler ile yakın işbirliği içerisinde geliştirileceğini kaydetti.