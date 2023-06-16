BRÜKSEL AA- AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Direktörü Alexis Goosdeel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nu açıkladı.

"Uyuşturucuya bağlı organize suç toplum için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bugün Avrupa'da tüketilen maddelerin sağlığa geçmişte olduğundan daha fazla zarar verebileceğinden derin endişe duyuyorum." diyen Johansson, son dönemde AB'deki belli başlı limanlara ve Latin Amerika'ya yaptığı ziyaretlerde kaçakçıların tedarik zincirlerine sızmaya, işçileri sömürmeye ve şiddet, yolsuzluk yoluyla toplulukları olumsuz etkilemeye devam ettiğini gördüğünü söyledi.

Johansson, "AB'nin, uyuşturucu kaçakçılığına karşı küresel mücadelede üçüncü ülkelerle işbirliği yapması çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Goosdeel de uyuşturucuların Avrupa'nın her yerinde bulunduğunu ve her kesim tarafından kullanıldığını söyledi.

Rapora göre, AB'de uyuşturucu pazarı daha çeşitli hale geliyor. Psikoaktif özelliği olan hemen hemen her madde, uyuşturucu olarak kullanılma potansiyeli taşıyor. Bu durum hem sağlık açısından riskleri hem kaçakçılığa bağlı şiddet olaylarını hem de uyuşturucunun en yaygın kullanıldığı kesimlerden evsizler ve gençlerdeki suç işleme oranını artırıyor.

Öte yandan veriler, AB'nin uyuşturucular için bir pazar olmasının yanı sıra üretim, ihracat ve geçiş yeri de olduğunu ortaya koyuyor.

AB içerisinde 2011-2021'de ele geçirilen uyuşturucudaki en büyük artış yüzde 416 ile kokainde, yüzde 260 ile bitkisel kenevirde, yüzde 135 ile metamfetaminde, yüzde 126 ile eroinde, yüzde 123 ile MDMA'da, yüzde 77 ile kenevir reçinesinde ve yüzde 42 ile amfetaminde görüldü.

Avrupa'da son dönemde rekor miktarda uyuşturucu ele geçiriliyor. Bunda, Belçika'nın Anvers ve Hollanda'nın Rotterdam limanları öne çıkıyor.