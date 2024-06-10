Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile Ulusal Stadyumu’nda karşılaştı.

İlk yarı

12. dakikada Polonya öne geçti. Samet'in kafa ile hatalı indirdiği topu, ceza sahasında kapan Lewandowski, boş pozisyondaki Swiderski'ye pasını attı. Swiderski de yakın mesafeden ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem, ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szczesny'den döndü.

25. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha etkili geldi. İrfan'dan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Polonya 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı